Samuel Xavier fala de chances perdidas do Fluminense: 'A gente sabe'

Samuel Xavier vestiu a faixa de capitão no empate entre Bahia x Fluminense, pelo Brasileirão, e falou na zona mista após a partida. O lateral se juntou a Martinelli e Zubeldía e lamentou as chances empilhadas pelo Tricolor.

continua após a publicidade

➡️ Zubeldía após Bahia x Fluminense: 'Em situações de mano a mano, você mata o jogo'

— Quem assistiu ao jogo viu as oportunidades claras que a gente teve. Acho que, se a gente tivesse matado o jogo, a gente conseguia a vitória. Fizemos um grande jogo. Eu acho que é parabenizar a equipe pelo que desempenhou. É difícil jogar aqui contra o Bahia e fazer o jogo que a gente fez. E claro, a gente é uma equipe que se cobra. A gente sabe que, se fosse um pouco mais contundente ali, a gente conseguia sair daqui com os três pontos — disse Samuel.

O jogador também projetou o próximo compromisso do Tricolor, que volta ao Rio de Janeiro pelo Campeonato Carioca. Samuel elevou a importância da partida, que vale a Taça Guanabara.

continua após a publicidade

O Fluminense entra em campo no domingo (8), às 20h30 (de Brasília), contra o Maricá. Com 12 pontos, a equipe pode ser superada pelo Volta Redonda, que tem 10 pontos e enfrenta o Madureira, neste sábado (7). Com nove pontos, o Botafogo joga no domingo contra o Vasco, às 18h. A depender dos resultados, desses jogos, o Flu pode entrar em campo já com a taça garantida. Uma vitória também garante o título. Um empate faz o Tricolor depender apenas do Volta Redonda.

➡️ Tudo sobre o Tricolor carioca agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Bahia x Fluminense

Bahia e Fluminense na Arena Fonte Nova já virou sinônimo de jogão, e na noite desta quinta-feira não foi diferente. Em partida cheia de alternativas, expulsão e finalizações para os dois lados, os tricolores ficaram no empate por 1 a 1 pela segunda rodada do Brasileirão, com gols de John Kennedy, no primeiro tempo, e Cristian Olivera, já na segunda metade da etapa final. O resultado deixa as duas equipes estacionadas no meio da tabela da Série A, com quatro pontos.

continua após a publicidade

🍀Aposte na dupla tricolor ao longo de todo o Brasileirão

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.