Base mostra força enquanto Dorival aguarda reforços no Corinthians
Treinador pede contratações, mas vê 'Filhos do Terrão' aproveitarem oportunidades
O técnico Dorival Júnior deixou claro, em entrevista coletiva na quarta-feira (03), que o Corinthians vai precisar contratar para o andamento das competições. No entanto, enquanto os reforços não chegam, o treinador vem contando com opções "caseiras" para enfrentar a sequência de jogos da temporada.
A vitória do Corinthians por 3 a 0 diante do Capivariano, na Neo Química Arena, foi prova disso: todos os gols da partida foram marcados por atletas formados na base do clube.
O placar foi aberto por Dieguinho, que entrou ainda no primeiro tempo no lugar do lesionado Kaio César. Gui Negão ampliou a vantagem, e Kayke fechou o marcador. Os jogadores receberam elogios do treinador.
— Fico feliz de acompanhar um momento como esse. A base do meu trabalho sempre foi essa, procurei valorizar em todos os clubes (jogadores jovens). A ligação da base com o grupo principal eleva o nível do grupo. As contratações são importantes para dar sustentação a esses garotos, sem apressar qualquer situação. Esses meninos talvez sejam o nosso maior legado, vão estar no mercado valendo valores interessantes para o clube. Precisamos melhorar ainda mais as condições — disse Dorival.
Além do trio, o Corinthians contou em campo com outros atletas formados na base: João Pedro Tchoca, zagueiro, e Felipe Longo, goleiro que entrou na vaga de Hugo Souza, preservado.
— Foi uma atuação bem segura (do Felipe Longo), muito mais regular. Demonstrou uma confiança grande. É isso que queremos. É um processo que vem evoluindo a cada momento, é um jogador muito bom tecnicamente. Espero que continue nesse processo. Estamos caminhando de acordo com as necessidades que vamos observando — comentou.
A situação envolvendo Tchoca, no entanto, era delicada. O defensor estava de saída, mas foi reprovado nos exames médicos do Torino, da Itália, e acabou retornando ao Corinthians. A partida contra o time do interior foi a primeira desde a negociação frustrada.
— Foi muito bem, mesmo tendo em um tempo sem treinamentos. Jogou com confiança. Já conhece nossa metodologia. Imaginei que pudesse sofrer um pouco pelo período ausente, mas foi muito bem — seguiu o treinador.
O próximo jogo do Corinthians será no domingo (8), na mesma Neo Química Arena, desta vez contra o Palmeiras, no primeiro dérbi do ano. Segundo Dorival, mesmo com pouca idade, os jogadores aparecem como opção.
— Eles estão dentro do elenco, são sempre uma ótima opção. Alguns ganham mais espaço que os outros, depende de cada um deles. As chances serão dadas — finalizou o treinador.
Números pelo Corinthians e no duelo contra o Capivariano
Dieguinho pelo Corinthians:
- 18 jogos (5 titular)
- 1 gol
- 2 assistências
- 221 minutos para participar de gol
- 17 finalizações (4 no gol)
- 12 passes decisivos
- 21 dribles certos
- 12 faltas sofridas
- Nota Sofascore 6.81
vs Capivariano:
- 75 minutos jogados
- 1 gol
- 1 assistência
- 3 finalizações (1 no gol)
- 2 passes decisivos
- 1 falta sofrida
- Nota Sofascore 8.1
Gui Negão pelo Corinthians:
- 29 jogos (18 titular)
- 6 gols
- 2 assistências
- 148 minutos para participar de gol
- 25 finalizações (10 no gol)
- 9 passes decisivos
- 13 dribles certos
- 27 faltas sofridas
- Nota Sofascore 6.65
vs Capivariano:
- 72 minutos jogados
- 1 gol
- 3 finalizações (2 no gol)
- 1 drible certo
- 1 falta sofrida
- 4/8 duelos ganhos
- Nota Sofascore 7.5
Kayke pelo Corinthians:
- 15 jogos (6 titular)
- 1 gol
- 1 assistência
- 273 minutos para participar de gol
- 10 finalizações (3 no gol)
- 8 passes decisivos
- 9 dribles certos
- 5 faltas sofridas
- Nota Sofascoe 6.66
vs Capivariano:
- 18 minutos jogados
- 1 gol
- 3 finalizações (2 no gol)
- 4/5 passes certos
- 1 drible certo
- 1/3 duelos ganhos
- Nota Sofascore 7.6
JP Tchoca pelo Corinthians:
- 33 jogos (27 titular)
- 1 gol
- 1 assistência
- 89% acerto no passe
- 36 desarmes
- 167 cortes
- 77 bolas recuperadas
- 62% eficiência nos duelos aéreos
- 32 faltas cometidas
- Nota Sofascore 7.01
vs Capivariano:
- 90 minutos jogados
- 93% acerto no passe
- 1 desarme
- 6 cortes
- 3 bolas recuperadas
- 3/3 duelos no chão ganhos
- 3/5 duelos aéreos ganhos
- 0 faltas cometidas
- Nota Sofascore 7.5
