Base mostra força enquanto Dorival aguarda reforços no Corinthians

O técnico Dorival Júnior deixou claro, em entrevista coletiva na quarta-feira (03), que o Corinthians vai precisar contratar para o andamento das competições. No entanto, enquanto os reforços não chegam, o treinador vem contando com opções "caseiras" para enfrentar a sequência de jogos da temporada.

continua após a publicidade

A vitória do Corinthians por 3 a 0 diante do Capivariano, na Neo Química Arena, foi prova disso: todos os gols da partida foram marcados por atletas formados na base do clube.

O placar foi aberto por Dieguinho, que entrou ainda no primeiro tempo no lugar do lesionado Kaio César. Gui Negão ampliou a vantagem, e Kayke fechou o marcador. Os jogadores receberam elogios do treinador.

continua após a publicidade

— Fico feliz de acompanhar um momento como esse. A base do meu trabalho sempre foi essa, procurei valorizar em todos os clubes (jogadores jovens). A ligação da base com o grupo principal eleva o nível do grupo. As contratações são importantes para dar sustentação a esses garotos, sem apressar qualquer situação. Esses meninos talvez sejam o nosso maior legado, vão estar no mercado valendo valores interessantes para o clube. Precisamos melhorar ainda mais as condições — disse Dorival.

Além do trio, o Corinthians contou em campo com outros atletas formados na base: João Pedro Tchoca, zagueiro, e Felipe Longo, goleiro que entrou na vaga de Hugo Souza, preservado.

continua após a publicidade

— Foi uma atuação bem segura (do Felipe Longo), muito mais regular. Demonstrou uma confiança grande. É isso que queremos. É um processo que vem evoluindo a cada momento, é um jogador muito bom tecnicamente. Espero que continue nesse processo. Estamos caminhando de acordo com as necessidades que vamos observando — comentou.

A situação envolvendo Tchoca, no entanto, era delicada. O defensor estava de saída, mas foi reprovado nos exames médicos do Torino, da Itália, e acabou retornando ao Corinthians. A partida contra o time do interior foi a primeira desde a negociação frustrada.

— Foi muito bem, mesmo tendo em um tempo sem treinamentos. Jogou com confiança. Já conhece nossa metodologia. Imaginei que pudesse sofrer um pouco pelo período ausente, mas foi muito bem — seguiu o treinador.

O próximo jogo do Corinthians será no domingo (8), na mesma Neo Química Arena, desta vez contra o Palmeiras, no primeiro dérbi do ano. Segundo Dorival, mesmo com pouca idade, os jogadores aparecem como opção.

— Eles estão dentro do elenco, são sempre uma ótima opção. Alguns ganham mais espaço que os outros, depende de cada um deles. As chances serão dadas — finalizou o treinador.

Kayke fechou o placar para o Corinthians (Foto: Jefferson José/Fotopress/Gazeta Press))

Números pelo Corinthians e no duelo contra o Capivariano

Dieguinho pelo Corinthians:

18 jogos (5 titular) 1 gol 2 assistências 221 minutos para participar de gol 17 finalizações (4 no gol) 12 passes decisivos 21 dribles certos 12 faltas sofridas Nota Sofascore 6.81

vs Capivariano:

75 minutos jogados 1 gol 1 assistência 3 finalizações (1 no gol) 2 passes decisivos 1 falta sofrida Nota Sofascore 8.1

Gui Negão pelo Corinthians:

29 jogos (18 titular) 6 gols 2 assistências 148 minutos para participar de gol 25 finalizações (10 no gol) 9 passes decisivos 13 dribles certos 27 faltas sofridas Nota Sofascore 6.65

vs Capivariano:

72 minutos jogados 1 gol 3 finalizações (2 no gol) 1 drible certo 1 falta sofrida 4/8 duelos ganhos Nota Sofascore 7.5

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Kayke pelo Corinthians:

15 jogos (6 titular) 1 gol 1 assistência 273 minutos para participar de gol 10 finalizações (3 no gol) 8 passes decisivos 9 dribles certos 5 faltas sofridas Nota Sofascoe 6.66

vs Capivariano:

18 minutos jogados 1 gol 3 finalizações (2 no gol) 4/5 passes certos 1 drible certo 1/3 duelos ganhos Nota Sofascore 7.6

JP Tchoca pelo Corinthians:

33 jogos (27 titular) 1 gol 1 assistência 89% acerto no passe 36 desarmes 167 cortes 77 bolas recuperadas 62% eficiência nos duelos aéreos 32 faltas cometidas Nota Sofascore 7.01

vs Capivariano: