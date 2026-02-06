menu hamburguer
Futebol Nacional

Base mostra força enquanto Dorival aguarda reforços no Corinthians

Treinador pede contratações, mas vê 'Filhos do Terrão' aproveitarem oportunidades

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 06/02/2026
08:30
Gui Negão e Kayke foram destaques na vitória do Corinthians (Foto: Wanderson Oliveira/PxImages/GazetaPress)
imagem cameraGui Negão e Kayke foram destaques na vitória do Corinthians (Foto: Wanderson Oliveira/PxImages/GazetaPress)
O técnico Dorival Júnior deixou claro, em entrevista coletiva na quarta-feira (03), que o Corinthians vai precisar contratar para o andamento das competições. No entanto, enquanto os reforços não chegam, o treinador vem contando com opções "caseiras" para enfrentar a sequência de jogos da temporada.

A vitória do Corinthians por 3 a 0 diante do Capivariano, na Neo Química Arena, foi prova disso: todos os gols da partida foram marcados por atletas formados na base do clube.

O placar foi aberto por Dieguinho, que entrou ainda no primeiro tempo no lugar do lesionado Kaio César. Gui Negão ampliou a vantagem, e Kayke fechou o marcador. Os jogadores receberam elogios do treinador.

— Fico feliz de acompanhar um momento como esse. A base do meu trabalho sempre foi essa, procurei valorizar em todos os clubes (jogadores jovens). A ligação da base com o grupo principal eleva o nível do grupo. As contratações são importantes para dar sustentação a esses garotos, sem apressar qualquer situação. Esses meninos talvez sejam o nosso maior legado, vão estar no mercado valendo valores interessantes para o clube. Precisamos melhorar ainda mais as condições — disse Dorival.

Além do trio, o Corinthians contou em campo com outros atletas formados na base: João Pedro Tchoca, zagueiro, e Felipe Longo, goleiro que entrou na vaga de Hugo Souza, preservado.

— Foi uma atuação bem segura (do Felipe Longo), muito mais regular. Demonstrou uma confiança grande. É isso que queremos. É um processo que vem evoluindo a cada momento, é um jogador muito bom tecnicamente. Espero que continue nesse processo. Estamos caminhando de acordo com as necessidades que vamos observando — comentou.

A situação envolvendo Tchoca, no entanto, era delicada. O defensor estava de saída, mas foi reprovado nos exames médicos do Torino, da Itália, e acabou retornando ao Corinthians. A partida contra o time do interior foi a primeira desde a negociação frustrada.

— Foi muito bem, mesmo tendo em um tempo sem treinamentos. Jogou com confiança. Já conhece nossa metodologia. Imaginei que pudesse sofrer um pouco pelo período ausente, mas foi muito bem — seguiu o treinador.

O próximo jogo do Corinthians será no domingo (8), na mesma Neo Química Arena, desta vez contra o Palmeiras, no primeiro dérbi do ano. Segundo Dorival, mesmo com pouca idade, os jogadores aparecem como opção.

— Eles estão dentro do elenco, são sempre uma ótima opção. Alguns ganham mais espaço que os outros, depende de cada um deles. As chances serão dadas — finalizou o treinador.

Kayke fechou o placar para o Corinthians (Foto: Jefferson José/Fotopress/Gazeta Press))
Kayke fechou o placar para o Corinthians (Foto: Jefferson José/Fotopress/Gazeta Press))

Números pelo Corinthians e no duelo contra o Capivariano

Dieguinho pelo Corinthians:

  1. 18 jogos (5 titular)
  2. 1 gol
  3. 2 assistências
  4. 221 minutos para participar de gol
  5. 17 finalizações (4 no gol)
  6. 12 passes decisivos
  7. 21 dribles certos
  8. 12 faltas sofridas
  9. Nota Sofascore 6.81

vs Capivariano:

  1. 75 minutos jogados
  2. 1 gol
  3. 1 assistência
  4. 3 finalizações (1 no gol)
  5. 2 passes decisivos
  6. 1 falta sofrida
  7. Nota Sofascore 8.1

Gui Negão pelo Corinthians:

  1. 29 jogos (18 titular)
  2. 6 gols
  3. 2 assistências
  4. 148 minutos para participar de gol
  5. 25 finalizações (10 no gol)
  6. 9 passes decisivos
  7. 13 dribles certos
  8. 27 faltas sofridas
  9. Nota Sofascore 6.65

vs Capivariano:

  1. 72 minutos jogados
  2. 1 gol
  3. 3 finalizações (2 no gol)
  4. 1 drible certo
  5. 1 falta sofrida
  6. 4/8 duelos ganhos
  7. Nota Sofascore 7.5

Kayke pelo Corinthians:

  1. 15 jogos (6 titular)
  2. 1 gol
  3. 1 assistência
  4. 273 minutos para participar de gol
  5. 10 finalizações (3 no gol)
  6. 8 passes decisivos
  7. 9 dribles certos
  8. 5 faltas sofridas
  9. Nota Sofascoe 6.66

vs Capivariano:

  1. 18 minutos jogados
  2. 1 gol
  3. 3 finalizações (2 no gol)
  4. 4/5 passes certos
  5. 1 drible certo
  6. 1/3 duelos ganhos
  7. Nota Sofascore 7.6

JP Tchoca pelo Corinthians:

  1. 33 jogos (27 titular)
  2. 1 gol
  3. 1 assistência
  4. 89% acerto no passe
  5. 36 desarmes
  6. 167 cortes
  7. 77 bolas recuperadas
  8. 62% eficiência nos duelos aéreos
  9. 32 faltas cometidas
  10. Nota Sofascore 7.01

vs Capivariano:

  1. 90 minutos jogados
  2. 93% acerto no passe
  3. 1 desarme
  4. 6 cortes
  5. 3 bolas recuperadas
  6. 3/3 duelos no chão ganhos
  7. 3/5 duelos aéreos ganhos
  8. 0 faltas cometidas
  9. Nota Sofascore 7.5

