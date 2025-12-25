Corinthians termina a temporada como único grande paulista campeão em 2025
Time conquista Paulistão e Copa do Brasil, enquanto rivais estaduais ficam sem troféus
O Corinthians encerrou a temporada com o saldo positivo, conquistando dois títulos importantes: o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil. O clube terminou o ano como o único grande paulista a erguer troféus em 2025.
Santos, São Paulo e Palmeiras não conseguiram ser campeões em 2025. O Palmeiras foi o time que chegou mais perto: foi finalista do Paulistão, mas derrotado pelo próprio Corinthians; disputou a final da Libertadores, sendo superado pelo Flamengo; e terminou como vice-campeão do Brasileirão.
Campeonato Paulista
O Corinthians conquistou o Campeonato Paulista e encerrou um jejum de títulos no torneio estadual. O clube não levantava a taça desde 2019, quando venceu o São Paulo na decisão. Nesse período, a Fiel amargou dois vice-campeonatos, no Paulistão de 2020, diante do Palmeiras, e na Copa do Brasil de 2022, contra o Flamengo.
Na primeira fase, a equipe liderou o Grupo A ao somar 27 pontos, com oito vitórias, três empates e apenas uma derrota. Na etapa seguinte, eliminou o Mirassol ao vencer por 2 a 1 e, depois, passou pelo Santos pelo mesmo placar. A final, então, reservou um capítulo especial.
Na decisão contra o Palmeiras, o Corinthians venceu o jogo de ida, no Allianz Parque, por 1 a 0, com gol de Yuri Alberto. Na partida de volta, na Neo Química Arena, segurou o empate em 0 a 0, com destaque para o pênalti defendido por Hugo Souza.
Com o título, o Corinthians venceu sua quinta final diante do Palmeiras. Em 13 decisões entre os clubes, o Verdão levou a melhor em oito, considerando confrontos pelo Brasileirão, Paulistão e Torneio Rio-São Paulo. A conquista também representou uma revanche pela derrota na final do Estadual de 2020, quando o rival venceu nos pênaltis.
De quebra, o Corinthians ampliou a vantagem sobre o Palmeiras no número total de títulos estaduais, com 31 conquistas contra 26 do rival. Além disso, impediu o tetracampeonato consecutivo do Verdão, feito inédito na era profissional da competição.
Números do Corinthians no Paulistão
- 16 jogos
- 11V - 4E - 1D
- 25 gols
- 14 gols sofridos
- Artilheiro: Yuri Alberto (5)
- Garçom: Memphis Depay (5)
Copa do Brasil
O Corinthians conquistou um título histórico na Copa do Brasil. Durante a festa de comemoração da taça, os jogadores repetiram, em mais de uma entrevista, que a equipe foi tratada como "patinho feio" e que nunca figurou entre os favoritos ao longo da competição.
A explicação passa pelos adversários enfrentados no caminho. O Timão eliminou o Palmeiras, comandado por Abel Ferreira e acostumado a decisões, além do Cruzeiro, clube que realizou fortes investimentos na temporada, incluindo a contratação de Gabigol.
Na prática, porém, o Corinthians superou todos os obstáculos e avançou também diante de Novorizontino, Athletico-PR e Vasco, adversário da final.
Na decisão contra o time carioca, após empate sem gols na Neo Química Arena, o Corinthians venceu o Vasco por 2 a 1, no Maracanã, e conquistou o quarto título da Copa do Brasil de sua história. A taça representou ainda o segundo troféu do clube na temporada, que já havia contado com a conquista do Campeonato Paulista sobre o maior rival.
Além da glória esportiva, o título garantiu ao Corinthians uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026 e uma premiação total de R$ 97,791 milhões, considerando as cotas acumuladas ao longo das fases da competição.
Números do Corinthians na Copa do Brasil
- 10 jogos
- 8V - 1E - 1D
- 12 gols
- 3 gols sofridos
- Artilheiro: Memphis Depay (3)
- Garçom: Matheuzinho (3)
