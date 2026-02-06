Cássio analisa 'oscilação' do Cruzeiro: 'Cada um tem sua parcela de culpa'

Antes de uma decisão contra o América-MG pelo Campeonato Mineiro, o Cruzeiro perdeu seu segundo jogo no Campeonato Brasileiro, por 2 a 1, para o Coritiba, no Mineirão. Após a partida, o goleiro Cássio fez uma análise sobre o momento da Raposa, que já foi derrotada cinco vezes nesta temporada.

– 2025 ficou para trás. Não podemos ficar lembrando. Infelizmente começamos mal. Temos errado muito, dando oportunidades para os adversários. Os gols que temos tomado são de desatenção. Começo de temporada, queríamos estar melhor. Temos oscilado nos jogos. Temos que melhorar, parar de tomar gol, estar mais organizado. Hoje foi o Tite e jogadores xingados, amanhã podem ser outros. Cada um tem sua parcela de culpa. Domingo tem que dar resposta contra o América – analisou.

– Não vejo emocional, mas de todos nós termos mais atenção. Não é falta de criação, mas no primeiro tempo poderíamos ter feito 2 ou 3 a 0. Infelizmente não aconteceu. Com todo respeito, não tem o que falar, é trabalhar para corrigir os erros e voltar a vencer – disse Cássio sobre a postura da equipe em adversidades.

Cássio (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Além disso, assim como Lucas Silva, o goleiro do Cruzeiro também ressaltou a confiança no treinador e falou sobre as vaias recebidas por William.

– Para ajudar o treinador é fazer o melhor, o que ele pede. O William, hoje é ele, amanhã pode ser outro. Temos que vencer e dar sequência. Cada um tem que assumir sua parcela de culpa, o Tite está assumindo hoje, mas os jogadores têm que assumir também. Às vezes não é questão de tática, mas de nós evoluirmos – disse Cássio.

Cruzeiro x Coritiba

O Coritiba somou seus primeiros pontos no Campeonato Brasileiro na noite desta quinta-feira (5), ao bater o Cruzeiro por 2 a 1, no Mineirão. Os gols paranaenses foram marcados por Breno Lopes e Lavega, enquanto Matheus Pereira fez o cruzeirense. A última vitória do Coxa contra o Cabuloso em Belo Horizonte havia acontecido em 2004.

Lavega jogador do Coritiba comemora seu gol (Foto: Alessandra Torres/AGI/Gazeta Press)

Com o resultado, o Coxa somou seus primeiros três pontos e subiu para a 11ª posição na tabela. Do outro lado, a Raposa amarga a lanterna do Brasileirão, sem pontuar e com menos 5 gols de saldo.

