A súmula do clássico entre Corinthians e Palmeiras foi um tanto caótica. Nela, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza registrou um "tumulto generalizado" após o empate do clássico, que aconteceu na noite deste domingo (12), na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. Um empurrão no atacante Luighi, do Palmeiras, além de Matheuzinho, do Corinthians, furioso em lance que resultou em expulsão.

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O Palmeiras publicou nota nas redes sociais informando que o atacante Luighi teria sido agredido por um funcionário do Corinthians enquanto se dirigia para realizar exame antidoping ao término do clássico entre as equipes. O atacante, junto com testemunhas do clube, irá registrar ocorrência no Jecrim (Juizado Especial Criminal), segundo informou o clube.

- Ao término da partida, já no vestiário, fomos informados pelo delegado da partida, sr. Rogério Menezes Lopes, de que, no momento em que a equipe de controle de doping tentava acessar a sala destinada ao procedimento, acompanhada do atleta nº 31 da equipe do Palmeiras, sr. Luighi Hanri Sousa Santos, houve um empurrão por parte de um segurança da equipe do Corinthians. Não foi presenciada nenhuma agressão a jogadores de ambas as equipes - relata a súmula.

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"Tumulto generalizado"

- Segundo o relato, o referido segurança empurrou o atleta ao tentar impedir sua passagem em direção à sala de controle de doping. A ação deu início a um tumulto generalizado, envolvendo seguranças de ambas as equipes - continuou.

O Corinthians também divulgou uma nota informando que o zagueiro Gabriel Paulista e o meio-campista Breno Bidon foram agredidos por seguranças do Palmeiras. Segundo o clube alvinegro, os atletas vão registrar B.O. no Jecrim.

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A súmula ainda informou que o tumulto foi controlado pelos representantes de ambas as equipes, "Sr. Anderson Barros, da equipe do Palmeiras, e o treinador Fernando Diniz, da equipe do Corinthians, juntamente com o próprio delegado da partida".

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Expulsão de André, do Corinthians

- Após revisão no VAR, expulsei o jogador da equipe do Corinthians, Sr. André Luiz Santos Dias, por ter colocado a mão em seu órgão genital e realizado gesto obsceno em direção ao jogador da equipe do Palmeiras, Sr. Andreas Pereira.

Expulsão de Matheuzinho, do Corinthians

- Após revisão no VAR, expulsei de forma direta o jogador da equipe do Corinthians, Sr. Matheus França Silva por, fora da disputa de bola, desferir um soco no rosto de seu adversário, o Sr. José Manuel Alberto López. Após a expulsão, o referido atleta se recusou a deixar o campo de jogo, retardando o reinício da partida. Quando finalmente se retirou, proferiu ofensas à equipe de arbitragem com as seguintes palavras: 'Ei, ei, vocês são um bando de palhaços, vai tomar no c, car**'.

Outro ponto lembrado na súmula de Corinthians x Palmeiras

- Informo que, aos 4 (quatro) minutos do primeiro tempo, a partida foi paralisada devido à presença de uma linha de pipa no campo de jogo, e aos 20 (vinte) minutos do segundo tempo, a partida foi novamente paralisada em razão da invasão de um drone no campo de jogo, o qual transportava um porco de pelúcia.

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