O atacante Memphis Depay vive situação incerta no Corinthians. Com contrato válido até o final de julho, o camisa 10 vai se apresentar à seleção da Holanda para a Copa do Mundo ainda sem definir a renovação.

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Recentemente, o contrato atual do camisa 10 com o Corinthians foi utilizado, de certa forma, para atingir Memphis Depay. Ao comentar o assunto, o atacante evitou entrar em polêmicas e preferiu destacar seus números dentro de campo.

— Eu não acho que sou ativo na política. Eu amo ir para campo, marcar gols, dar assistências e trazer títulos. Foi isso que eu fiz, certo? O que eles (conselheiros) fizeram, cabe a eles. Não preciso responder sobre isso. O mundo todo está vendo, não é só o Brasil. O mundo todo está vendo. Corinthians é grande, é fácil usar o meu nome — disse Memphis Depay durante zona mista após a derrota do Corinthians para o Platense.

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— Não quero me aprofundar nisso, não ajuda em nada. Tento me manter firme sempre, manter minha cabeça erguida. Posso olhar no espelho e sei quem eu sou. É tudo o que importa no fim do dia. Vim para cá para fazer coisas boas. Independente do que eles quiserem fazer com o meu nome, é algo que eu não posso controlar. Tudo o que eu quero fazer é manter esse clube no meu coração e ganhar títulos, porque os torcedores merecem — seguiu.

Ainda falando sobre o contrato, Memphis Depay não gostou de ser questionado sobre o atual salário no Corinthians. O holandês afirmou que ganhou o primeiro milhão aos 19 anos e que não veio ao Brasil para ganhar dinheiro.

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— Eu espero que, desta vez, o mundo inteiro não tenha que ficar de olho no meu contrato todos os dias, todo dia indo atrás de números. Mas, se gostam de fazer isso, podem fazer. Eu faço muito dinheiro há muitos anos jogando profissionalmente desde os 16 anos. Eu fiz meu primeiro milhão quando eu tinha 19. Não é que eu vim para o Brasil para fazer milhões. Eu já fazia milhões por muitos anos. Tudo que eu quero é retribuir.

Memphis Depay e Osmar Stabile, presidente do Corinthians (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Vai ficar no Corinthians?

O Corinthians quer manter Memphis Depay no elenco, mas reconhece que a permanência do meia-atacante depende de articulações fora de campo. Internamente, o clube vê alinhamento com o desejo do jogador de continuar e, por isso, avança nas tratativas com um planejamento estruturado em três etapas para viabilizar a renovação.

— Eu amo onde estou agora, as coisas que eu quero conquistar com as pessoas certas que agora estão no clube. Pessoas trabalhando de forma intensa, 100% compromissados com ser corinthiano, como o Fernando Diniz e o Marcelo (Paz), que trabalha atrás das câmeras com muitas coisas, o presidente (Osmar Stabile)… Acho que meu trabalho aqui ainda não terminou, mas temos que sentar juntos e falar sobre o futuro, ver o que vamos fazer. Mas, para mim, está claro que amo este clube e quero ficar — explicou.

No Brasil, a experiência de Memphis Depay vai além das quatro linhas. O atacante desenvolveu ainda mais sua carreira musical como rapper, lançou uma música com o nome "Corinthians", conheceu comunidades, visitou museus e comemorou os aniversários de 31 e 32 anos com festas no país.

— Experimentei mais coisas nos últimos anos do que em toda a minha carreira anteriormente. Me adaptei à cultura daqui. Nesses anos, conquistamos coisas lindas, títulos, e ainda sinto que meu propósito aqui não terminou. Vamos ver o que acontece — concluiu.

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