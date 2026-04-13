O líder Palmeiras empatou sem gols com o Corinthians na noite deste domingo (12), na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Brasileirão. Apesar do ponto garantido fora de casa, o placar não agradou ao time alviverde, que jogou com dois a mais em parte do clássico - André foi expulso no primeiro tempo, e Matheuzinho levou o cartão vermelho aos 23 minutos da etapa final.

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Titular na partida e uma das apostas de Abel Ferreira, que foi baixa do jogo em razão de gancho aplicado pelo STJD, Sosa valorizou as chances criadas pelo Palmeiras, mas acredita que faltou sorte para transformar as chances em bola na rede.

- Creio que tivemos má sorte também. No segundo tempo chegamos cinco ou seis vezes, mas a bola não quis entrar. Chutamos no gol cinco ou seis vezes, o goleiro pegou algumas boas bolas. Vamos trabalhar para melhorar no próximo jogo - disse o atacante, após a partida na Neo Química Arena.

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O camisa 19 também reclamou de um pênalti não marcado em lance no segundo tempo em um toque de Gabriel Paulista. Sosa comparou o lance ao pênalti marcado contra o Palmeiras, na estreia da Libertadores, contra o Junior Barranquilla, em Cartagena.

- Para mim, foi pênalti porque no jogo passado, contra o Junior, teve um lance igual com o Mauricio. Senti o contato do zagueiro. Para mim, foi penal - disse o paraguaio.

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O Palmeiras tem vantagem na ponta da tabela. Agora com 26 pontos conquistados, o Verdão tem seis à frente de Flamengo, São Paulo, Fluminense e Bahia, que têm os mesmos 20 pontos nesta rodada da competição.

O próximo desafio alviverde no Nacional será no domingo (18) contra o Athletico-PR, no Allianz Parque, pela 12ª rodada. Antes, no entanto, entrará em campo pela Libertadores, em partida marcada para quinta-feira (16), às 19h (de Brasília), contra o Sporting Cristal.

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