Conmebol realiza sorteios da Libertadores e Sul-Americana nesta sexta
Evento no Paraguai define os cruzamentos do mata-mata das duas principais competições do continente
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A Conmebol irá realizar os sorteios das oitavas de final da Libertadores e playoffs da Copa Sul-Americana nesta sexta-feira (29). A cerimônia de sorteio tem início às 12h (de Brasília) e acontece na sede da entidade, localizada na cidade de Luque, no Paraguai.
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Com o encerramento da fase de grupos previsto para a noite desta quinta-feira (28), os potes finais ganham formato definitivo. O evento apontará os confrontos das oitavas de final de ambos os torneios, que sofrerão uma paralisação de quase dois meses em virtude da disputa da Copa do Mundo.
Regras do sorteio da Libertadores
Na principal competição do continente, os 16 times classificados dividem-se em dois potes, de acordo com a posição final na fase de grupos. O regulamento atual não possui travas e permite que equipes do mesmo país se enfrentem logo nas oitavas de final.
Até o momento, diversos clubes já asseguraram as suas vagas de forma antecipada para a próxima etapa. Outros times, como Cruzeiro e Palmeiras, decidem o seu futuro na última rodada.
A dinâmica da Sul-Americana e a fase de repescagem
O formato da Copa Sul-Americana possui especificidades. Apenas os líderes de cada grupo avançam de forma direta para as oitavas de final e formam o Pote 1 do sorteio desta sexta-feira.
Os clubes que terminam na segunda posição de suas chaves precisam disputar uma fase de repescagem, conhecida como playoffs, contra as equipes que ficam em terceiro lugar nos grupos da Libertadores. O Pote 2 do sorteio da Sul-Americana será composto pelos vencedores destes duelos futuros (exemplo: "Vencedor do Playoff A").
Formação dos Playoffs: Os confrontos da repescagem não necessitam de sorteio, pois a Conmebol adota um modelo de cruzamento técnico com base no desempenho geral:
- Playoff A: Melhor 2º colocado da Sul-Americana x Pior 3º colocado da Libertadores
- Playoff B: 2º melhor 2º da Sul-Americana x 2º pior 3º da Libertadores
Equipes classificadas para o mata-mata
Com o avanço da última rodada, a lista de clubes garantidos nas fases decisivas já possui boa parte de seus integrantes definidos.
Libertadores (Oitavas de final):
- Brasil: Flamengo, Fluminense, Corinthians e Mirassol
- Argentina: Independiente Rivadavia, Estudiantes, Platense e Rosario Central
- Chile: Coquimbo Unido
- Equador: LDU e Independiente Del Valle
- Colômbia: Tolima
- Paraguai: Cerro Porteño (Lista parcial, com vagas restantes em disputa na última rodada).
Copa Sul-Americana (Oitavas de final):
- Brasil: Botafogo, São Paulo e Atlético-MG
- Paraguai: Deportivo Recoleta e Olimpia
- Uruguai: Montevideo City Torque
- Argentina: River Plate
- Equador: Macará*
- Colômbia: América de Cali*
* (ainda sem classificação garantida)
Repescagem (Playoffs da Sul-Americana):
- 2ºs colocados da Sul-Americana: Grêmio (BRA), Red Bull Bragantino (BRA), Vasco (BRA), Santos (BRA), O'Higgins (CHI), Caracas (VEN), América de Cali (COL), Cienciano (PER) e Macará (ECU)/América de Cali (COL)/Tigre (ARG)*.
- 3ºs colocados da Libertadores: Lanús (ARG), Universidad Central (VEN), Santa Fe (COL), Nacional (URU), Boca Juniors (ARG)/Cruzeiro (BRA)*, Independiente Medellín (COL), Sporting Cristal (PER)/Palmeiras (BRA) e Bolívar (BOL).
* (ainda sem classificação garantida)
Calendário das competições
Após a pausa para a Copa do Mundo, a bola volta a rolar na segunda metade de julho. A grande final da Copa Sul-Americana ocorrerá no dia 21 de novembro, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia, enquanto a decisão da Libertadores acontece uma semana depois, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai
|Fase da Competição
|Período Previsto
Playoffs (apenas Sul-Americana)
Semanas de 21 e 28 de julho
Oitavas de final
Semanas de 11 e 18 de agosto
Quartas de final
Semanas de 8 e 15 de setembro
Semifinais
Semanas de 13 e 20 de outubro
Final da Sul-Americana
21 de novembro
Final da Libertadores
28 de novembro
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