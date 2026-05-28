A Conmebol irá realizar os sorteios das oitavas de final da Libertadores e playoffs da Copa Sul-Americana nesta sexta-feira (29). A cerimônia de sorteio tem início às 12h (de Brasília) e acontece na sede da entidade, localizada na cidade de Luque, no Paraguai.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com o encerramento da fase de grupos previsto para a noite desta quinta-feira (28), os potes finais ganham formato definitivo. O evento apontará os confrontos das oitavas de final de ambos os torneios, que sofrerão uma paralisação de quase dois meses em virtude da disputa da Copa do Mundo.

continua após a publicidade

Regras do sorteio da Libertadores

Na principal competição do continente, os 16 times classificados dividem-se em dois potes, de acordo com a posição final na fase de grupos. O regulamento atual não possui travas e permite que equipes do mesmo país se enfrentem logo nas oitavas de final.

Até o momento, diversos clubes já asseguraram as suas vagas de forma antecipada para a próxima etapa. Outros times, como Cruzeiro e Palmeiras, decidem o seu futuro na última rodada.

continua após a publicidade

Taça da Libertadores (Foto: Divulgação/Flicker Conmebol)

A dinâmica da Sul-Americana e a fase de repescagem

O formato da Copa Sul-Americana possui especificidades. Apenas os líderes de cada grupo avançam de forma direta para as oitavas de final e formam o Pote 1 do sorteio desta sexta-feira.

Os clubes que terminam na segunda posição de suas chaves precisam disputar uma fase de repescagem, conhecida como playoffs, contra as equipes que ficam em terceiro lugar nos grupos da Libertadores. O Pote 2 do sorteio da Sul-Americana será composto pelos vencedores destes duelos futuros (exemplo: "Vencedor do Playoff A").

Formação dos Playoffs: Os confrontos da repescagem não necessitam de sorteio, pois a Conmebol adota um modelo de cruzamento técnico com base no desempenho geral:

Playoff A: Melhor 2º colocado da Sul-Americana x Pior 3º colocado da Libertadores Playoff B: 2º melhor 2º da Sul-Americana x 2º pior 3º da Libertadores

Troféu Copa Sul-Americana (Foto: Divulgação/Conmebol)

Equipes classificadas para o mata-mata

Com o avanço da última rodada, a lista de clubes garantidos nas fases decisivas já possui boa parte de seus integrantes definidos.

Libertadores (Oitavas de final):

Brasil: Flamengo, Fluminense, Corinthians e Mirassol Argentina: Independiente Rivadavia, Estudiantes, Platense e Rosario Central Chile: Coquimbo Unido Equador: LDU e Independiente Del Valle Colômbia: Tolima Paraguai: Cerro Porteño (Lista parcial, com vagas restantes em disputa na última rodada).

Copa Sul-Americana (Oitavas de final):

Brasil: Botafogo, São Paulo e Atlético-MG Paraguai: Deportivo Recoleta e Olimpia Uruguai: Montevideo City Torque Argentina: River Plate Equador: Macará* Colômbia: América de Cali*

* (ainda sem classificação garantida)

Repescagem (Playoffs da Sul-Americana):

2ºs colocados da Sul-Americana: Grêmio (BRA), Red Bull Bragantino (BRA), Vasco (BRA), Santos (BRA), O'Higgins (CHI), Caracas (VEN), América de Cali (COL), Cienciano (PER) e Macará (ECU)/América de Cali (COL)/Tigre (ARG)*. 3ºs colocados da Libertadores: Lanús (ARG), Universidad Central (VEN), Santa Fe (COL), Nacional (URU), Boca Juniors (ARG)/Cruzeiro (BRA)*, Independiente Medellín (COL), Sporting Cristal (PER)/Palmeiras (BRA) e Bolívar (BOL).

* (ainda sem classificação garantida)

Calendário das competições

Após a pausa para a Copa do Mundo, a bola volta a rolar na segunda metade de julho. A grande final da Copa Sul-Americana ocorrerá no dia 21 de novembro, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia, enquanto a decisão da Libertadores acontece uma semana depois, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai

Fase da Competição Período Previsto Playoffs (apenas Sul-Americana) Semanas de 21 e 28 de julho Oitavas de final Semanas de 11 e 18 de agosto Quartas de final Semanas de 8 e 15 de setembro Semifinais Semanas de 13 e 20 de outubro Final da Sul-Americana 21 de novembro Final da Libertadores 28 de novembro

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.