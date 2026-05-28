Santos tenta fechar primeira metade do calendário fora da zona de rebaixamento do Brasileirão

Antes da pausa para a Copa do Mundo, o Santos tem mais uma missão. Após se classificar para os playoffs da Copa Sul-Americana, o time comandado por Cuca tenta deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão. Para isso, precisará vencer seu próximo desafio, no sábado (30), às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, quando receberá o Vitória.

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Não basta apenas vencer o time baiano nesta 18ª rodada, mas também torcer por uma derrota do Vasco, que tem dois pontos a mais e é o primeiro time fora da degola, diante do Atlético-MG, no dia seguinte.

O Peixe não vence no Brasileirão há duas rodadas e, mais uma vez, faz uma competição muito abaixo do que espera sua torcida, principalmente por atualmente ter nomes como Neymar e Gabigol em seu elenco. Para esta partida, no entanto, o camisa 10 não estará à disposição, já que está com a Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo.

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Gabigol é esperança do Santos nesta rodada

Para tentar respirar em junho e julho, o Santos conta com a estrela do centroavante Gabigol, autor dos dois últimos gols da equipe na derrota para o Grêmio, na última rodada do Nacional. Apesar do revés, o camisa 9 é o principal nome do Peixe no ataque. Além disso, é o artilheiro do time na competição, com cinco gols, e também foi às redes na vitória do Santos sobre o Deportivo Cuenca, pela Sul-Americana, na terça-feira (26).

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(Marco Buenavista/Sports Press Photo / SPP) (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

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