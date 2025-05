O Sport anunciou nesta sexta-feira o técnico António Oliveira, ex-Corinthians, para a sequência da temporada. Ele substitui o treinador Pepa, demitido no sábado (3) após a derrota para o Fluminense, e assinou contrato até o final de 2025.

Nesta semana, as negociações avançaram após o técnico participar de uma entrevista com o vice-presidente de futebol, Guilherme Falcão, e com o executivo André Figueiredo. A proposta formal foi apresentada após esse encontro.

António Oliveira estava em Portugal participando de eventos e chegou na noite de quinta-feira (8), recepcionado por poucos torcedores. Ele já iniciou os trabalhos com o elenco de olho na partida contra o Cruzeiro no domingo (11), às 16h, na Ilha do Retiro, pelo oitava rodada.

Com 42 anos, António Oliveira assume o Leão com o objetivo de permanecer na Série A para 2026. Em sete rodadas, o Sport ainda não venceu, sofreu cinco derrotas e é o lanterna, com dois pontos. Em 2023, ele conseguiu livrar o Cuiabá do rebaixamento e ainda classificou para a Sul-Americana, na 12ª colocação.

Caso repita o feito, com calendário sul-americano no ano que vem, o técnico tem uma cláusula de renovação automática. O Leão também tem as quartas de final da Copa do Nordeste como calendário nesta temporada, ainda sem data definida.

Junto com António Oliveira, outros quatro profissionais foram contratados dentro do pacote: Diego Favarin (analista de desempenho), Felipe Zilio (auxiliar), Vitor Couto (auxiliar) e Fábio Miguel (preparador físico).

António Oliveira foi recepcionado por torcedores do Sport, no aeroporto. Foto: Paulo Paiva/SCR

António Oliveira no Corinthians

Contratado em fevereiro do ano passado, António Oliveira chegou para substituir Mano Menezes, demitido após uma sequência negativa no Paulistão. Ao todo, o português comandou a equipe paulista em 29 oportunidades, com 12 vitórias, nove empates e oito derrotas. O profissional não resistiu ao mau início de Brasileirão de 2024. Com apenas nove pontos conquistados em 13 rodadas, o português havia deixado o Timão na 19ª posição, dentro da zona de rebaixamento.

Carreira de António Oliveira, novo técnico do Sport

António Oliveira foi jogador de futebol no início dos anos 2000 e se aposentou cedo dos gramados, em 2011. No ano seguinte, iniciou a carreira como auxiliar técnico, função que exerceu até 2021 — incluindo passagens pelas categorias de base do Santos.

Sua primeira experiência como treinador profissional foi no Athletico-PR. Depois, comandou o Benfica B, Cuiabá, Coritiba e, novamente, o Cuiabá. Ele estava desempregado desde a saída do Corinthians.