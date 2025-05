Com a 8ª rodada do Brasileirão se iniciando neste sábado (10), jogos importantes podem tanto mudar a liderança da competição como a zona de rebaixamento. Com transmissão exclusiva da Amazon Prime Video, o Mirassol recebe o Corinthians, às 18h30 (de Brasília). No domingo (11), com transmissão do Premiere, o Palmeiras recebe o São Paulo e tentará os 3 pontos para se firmar na primeira colocação.

Ás 18h30, o Vasco enfrenta o Vitória, no Barradão. Horas depois, mais precisamente às 20h, o Flamengo recebe o Bahia no Maracanã. Já no domingo, o Fluminense vai até Belo Horizonte medir forças contra o Atlético-MG, às 17h30. Às 20h, o Botafogo enfrenta o Internacional no Estádio Nilton Santos, fechando a oitava rodada do Brasileirão.

Jogos da 6º rodada do Brasileirão:

SÁBADO

Fortaleza x Juventude, 16h (Premiere)

Grêmio x Bragantino, 18h30 (Premiere)

Mirassol x Corinthians, 18h30 (Amazon Prime Video)

Vitória x Vasco, 18h30 (Premiere)

Flamengo x Bahia, 21h (Premiere)

DOMINGO

Sport x Cruzeiro, 16h (Premiere)

Atlético-MG x Fluminense, 17h30 (Globo RJ / Premiere)

Palmeiras x São Paulo, 17h30 (Globo SP / Premiere)

Botafogo x Internacional, 20h (Premiere, CazéTV e Record)

Clubes do Brasileirão que fazem parte da Libra

Atlético-MG, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo, Santos e Vitória.

Clubes da Série A que fazem parte da LFU

Botafogo, Corinthians, Ceará, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude, Mirassol, Sport e Vasco.