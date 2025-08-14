Hulk decide, e Atlético-MG vira sobre o Godoy Cruz pela Sul-Americana

O Atlético-MG venceu o Godoy Cruz por 2 a 1 nesta quinta-feira (14), na Arena MRV, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Andino abriu o placar para os visitantes, mas Cuello e Hulk fizeram os gols da virada do Galo no segundo tempo.

Falha de titular do Atlético-MG contra o Godoy Cruz irrita torcedores: 'Inadmissível'

Atlético-MG x Godoy Cruz: como foi o jogo?

Primeiro tempo

O Godoy Cruz começou assustando logo aos três minutos, quando Andino finalizou cruzado e obrigou Everson a fazer a defesa. O Atlético respondeu com Arana, que chutou na rede pelo lado de fora; pouco depois Rony quase abriu o placar de cabeça, mas Petroli espalmou para escanteio. Em seguida, o goleiro argentino defendeu chute de Hulk.

Sem conseguir marcar, o Galo acabou sofrendo aos 37 minutos: após corte errado de Alonso, Andino aproveitou o rebote, driblou Lyanco e acertou o ângulo de Everson. O Atlético-MG chegou a reagir aos 45', com Arana balançando a rede aproveitando rebote de finalização de Rony finalizou. Contudo, após revisão do VAR, o gol foi anulado por impedimento do atacante.

Andino, do Godoy Cruz, comemora gol durante partida contra o Atlético-MG pela Copa Sul-Americana (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Segundo tempo

O Galo voltou do intervalo controlando a posse de bola, mas sem conseguir criar grandes chances. O jogo ganhou clima nervoso, com faltas e cartões distribuídos. Hulk levou perigo aos 17 minutos, cobrando falta para defesa de Petroli.

Pouco depois, o Atlético contou com uma ajudinha do goleiro adversário para igualar o placar. Aos 21', Arana cruzou na grande área, o arqueiro sai mal do gol, e a bola ficou livre para Cuello, que só empurrou para o fundo da rede.

O Godoy Cruz, então, passou a sair mais para o jogo e equilibrou as ações. Já aos 44', quando a partida parecia se encaminhar para o empate, mais uma vez apareceu o camisa 7 para decidir. Biel cruzou na entrada da área para o estreante Reinier, que tocou de peito para Hulk dominar e virar a partida para o Galo.

Cuello comemora gol pelo Atlético-MG contra o Godoy Cruz, em duelo válido pela Copa Sul-Americana (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

O que vem por aí?

O Atlético-MG volta a campo no próximo domingo (17), às 16h (de Brasília), e recebe o Grêmio em partida válida pela 20ª rodada do Brasileirão. A volta das oitavas de final da Sul-Americana contra o Godoy Cruz, na Argentina, acontece na próxima quinta-feira (21), às 19h.

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X GODOY CRUZ

IDA - OITAVAS DE FINAL - SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: quinta-feira, 14 de agosto, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG);

🥅 Gols: Andino, aos 37'/1ºT (0-1); Cuello, aos 22'/2ºT (1-1); Hulk, aos 44'/2ºT (2-1)

🟨 Cartões amarelos: Natanael, Lyanco, Cuello e Alonso (CAM); Mendoza e Altamira (GOD)

🟥 Cartão vermelho: -

⚽ ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Natanael (Dudu), Lyanco (Reinier), Júnior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino (Igor Gomes) e Gustavo Scarpa (Alexander); Rony (Biel), Hulk e Cuello.

GODOY CRUZ (Técnico: Walter Ribonetto)

Petroli; Arce (Yañez), Mendoza, Rasmussen e Meli; Poggi, Nicolás Fernández (Montoya) e Pol Fernández; Altamira (Barrera), Auzumendi (Dupuy) e Andino (Escobar).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Alexis Herrera (VEN);

🚩 Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN);

🖥️ VAR: Carlos Orbe (EQU).