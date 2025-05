Polícia vai ao CT do Flamengo ouvir Rossi, que teve carro alvejado

A Polícia Civil (PCERJ) foi ao CT Ninho do Urubu na tarde desta sexta-feira (9) para colher depoimento de Agustín Rossi, goleiro do Flamengo que teve o carro alvejado na última quinta-feira (8) o desembarque após empate com o Central Córdoba, na Argentina. A 21ª Delegacia de Polícia (DP), de Bonsucesso, investiga o episódio.

Entenda o caso

O Flamengo informou na manhã de quinta-feira (8) que jogadores sofreram uma tentativa de assalto após desembarcarem no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. O episódio ocorreu por volta das 5h30, quando os atletas retornavam da Argentina, onde disputaram a partida válida pela Libertadores.

De acordo com comunicado oficial do clube, o veículo do goleiro Rossi foi atingido por quatro disparos na altura do bairro de Bonsucesso, na Linha Amarela, Zona Oesta da cidade. Apesar do ataque, ninguém ficou ferido e o roubo não chegou a ser consumado.

No fim daquela manhã, o Flamengo divulgou nota oficial sobre a tentativa de assalto e informou que está "em contato com as autoridades de segurança pública competentes, colaborando com as investigações e tomando todas as medidas cabíveis". O clube acrescentou que está prestando "total suporte aos atletas envolvidos".

— Em virtude do episódio, o Flamengo informa que irá rediscutir os protocolos de segurança adotados em desembarques realizados no período da madrugada, a fim de garantir ainda mais proteção aos seus profissionais — diz parte do comunicado.

Rossi se manifesta sobre tentativa de assalto

O goleiro Rossi se manifestou sobre a tentativa de assalto a jogadores do Flamengo por meio de sua assessoria de imprensa. "Hoje (quinta) pela manhã fui vítima da falta de segurança que assola o estado do Rio de Janeiro. Apesar do grande susto que eu e meus familiares passamos, estamos bem e nos recuperando do ocorrido. Agradecer a todos pelas mensagens de carinho e preocupação", diz o texto.