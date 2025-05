Leila explica busca do Palmeiras por reforços e comenta sobre Cristiano Ronaldo

Em evento de apresentação da taça do Mundial de Clubes na sede do Palmeiras, Leila Pereira declarou que o elenco está fechado e que eventuais movimentações só serão feitas caso o técnico Abel Ferreira indique reforços ou surja alguma oportunidade de mercado antes da viagem para os Estados Unidos, no início de junho.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Até o momento, no entanto, a comissão técnica não fez nenhuma nova solicitação e segue com a missão de integrar os reforços contratados na última janela de transferências.

— O Abel não fez nenhuma solicitação. O Palmeiras vai para o Mundial com esse elenco, elenco fechado. Mas vocês sabem como funciona o futebol. Temos uma janela agora em junho e, se houver alguma oportunidade, se o Abel perceber que precisa de algum reforço para alguma posição, ou se o departamento de futebol achar interessante trazer algum atleta, estamos sempre abertos a novas contratações, que venham a fortalecer ainda mais o nosso elenco. Para não criar expectativa no nosso torcedor: nosso elenco está fechado — disse a mandatária em evento na sede social do Palmeiras.

Nos últimos dias, veículos estrangeiros noticiaram que o Palmeiras estaria interessado na contratação de Cristiano Ronaldo, hoje no Al-Nassr, da Arábia Saudita, para disputar o Mundial. Com contrato válido até metade do ano, o atacante português pode assinar um pré-acordo, mas, segundo Leila, o Alviverde não é uma opção.

— Fico chocada. Inventam uns absurdos. Imagine se eu, presidente do Palmeiras, tivesse que desmentir isso toda hora. Gente, não é verdade. Quem falou isso está mentindo. Eu sou a presidente do Palmeiras, e qualquer oferta desse tamanho, de um jogador como o Cristiano Ronaldo, chegaria até mim. Cuidado, está cheio de oportunistas vendendo ilusões. É mentira. O Cristiano Ronaldo nunca demonstrou interesse em vir para o Brasil, e o Palmeiras não tem interesse absolutamente nenhum no Cristiano Ronaldo — respondeu de forma humorada.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, durante evento da taça do Mundial (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Contratações do Palmeiras em valores

Com nova mentalidade no mercado após resultados esportivos aquém do esperado em 2024, o Palmeiras focou em reforços jovens, com capacidade de rendimento imediato e potencial de valorização no futuro.

Ao todo, sete nomes chegaram à Academia de Futebol, com um investimento de pouco menos de meio bilhão de reais, um recorde na história do clube. Só para o ataque, o Verdão desembolsou 35 milhões de euros, com destaque para Vitor Roque, que pertencia ao Barcelona.