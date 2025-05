O Brasileirão fez mais uma vítima na temporada. Após a derrota para o Fluminense no Maracanã neste sábado (3), o técnico Pepa, do Sport, foi demitido do cargo. O clube anunciou a saída do treinador em comunicado nas redes sociais. O Leão da Ilha amarga a lanterna do campeonato, com apenas dois pontos.

"O Sport Club do Recife comunica, oficialmente, o desligamento do técnico Pepa. Juntamente com ele, deixam o Clube os membros de sua comissão técnica: Samuel Correia, Hugo Silva, Pedro Oliveira e Pedro Azevedo. O Clube agradece aos profissionais pela dedicação, comprometimento e pelos serviços prestados ao longo do período em que estiveram à frente da equipe, durante o qual o Sport conquistou o título do Campeonato Pernambucano e o acesso para a Série A. Desejamos sucesso a todos na continuidade de suas carreiras", trouxe a nota do Sport.

Como foi o Fluminense x Sport, pelo Brasileirão

Como de costume, o Fluminense começou o jogo em alta intensidade. Mesmo tendo mais a bola, o Sport teve a primeira chance ao recuperar a posse no campo de defesa e armar um contra ataque pela esquerda, mas Fábio fez a defesa e depois a zaga afastou o perigo. Depois disso, o Flu voltou a pressionar o campo adversário e apostou em jogadas pela esquerda, com Fuentes e Canobbio, além de Arias, atuando como um meia em algumas ocasiões.

Embora tenha tido poucas oportunidades, o Sport foi perigoso e eficiente, e abriu o placar aos 25 minutos, com Pablo, de cabeça, após cruzamento certeiro de Lucas Lima. O Leão cresceu com o gol e quase ampliou nos minutos seguintes com Chrystian Barletta, que chutou para a defesa Fábio, e, no rebote Atencio acertou a trave.

Sob vaias da torcida, o Fluminense tentou empatar em subida pela esquerda que terminou em finalização perigosa de Canobbio, que mais tarde também tentou de cabeça, mas parou em Caíque. O Tricolor seguiu investindo na bola aérea: com Ganso, que tentou encobrir o goleiro mas exagerou na força, depois com Arias, que recebeu bola escorada de Ignácio na pequena área, mas errou o alvo.

Com a vantagem, o Sport voltou confiante para a segunda etapa, tendo mais volume e equilibrando as ações em relação ao primeiro tempo, mas sem levar perigo ao gol de Fábio. Levando vantagem nas bolas aéreas, o Flu teve boas chegadas em cabeçada perigosa de Everaldo, que Caíque colocou para escanteio, e depois de Freytes, para a defesa segura do goleiro. E o empate saiu logo em seguida, aos 15 minutos, com Serna, que cabeceou livre após jogada individual de Arias pelo corredor direito.

O empate acendeu a torcida tricolor e o time, que quase chegou à virada com Serna, ao tentar driblar Caíque, mas o goleiro saiu bem e impediu o segundo gol. Aos 27, Arias arrancou em jogada individual e caiu na área em disputa com João Silva. A arbitragem marcou o pênalti, mas anulou após revisar o lance no VAR.

O jogo esfriou depois disso e o Sport voltou a atacar aos 43 minutos em finalização travada de Hereda e defesa tranquila de Fábio. Nos acréscimos, o time de Renato Gaúcho armou contra-ataque com Lezcano e Arias, para conclusão de Everaldo, mas pararam novamente em Caíque. Nos acréscimos, após mais uma jogada do colombiano, Everaldo teve a última chance do jogo, balançando as redes para virar o jogo no Maracanã.