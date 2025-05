Sport encaminha acerto com ex-técnico do Corinthians após demissão de Pepa

O Sport está muito próximo de anunciar o substituto do técnico Pepa, demitido no sábado (3) após a derrota para o Fluminense. Trata-se de António Oliveira, ex-Corinthians, Athletico-PR, Santos e Cuiabá.

Segundo informações divulgadas pelo "GE", a expectativa é que António Oliveira desembarque em Recife na quinta-feira (8) para assinar contrato com o Sport. O treinador participou de uma entrevista com o vice-presidente de futebol, Guilherme Falcão, e com o executivo André Figueiredo. A proposta formal foi apresentada após esse encontro.

O clube tem pressa para oficializar o novo comandante. A próxima partida do Sport será contra o Cruzeiro, no domingo (11), e a diretoria quer o técnico português já no banco de reservas.

Oliveira foi jogador de futebol no início dos anos 2000 e se aposentou dos gramados em 2011. No ano seguinte, iniciou a carreira como auxiliar técnico, função que exerceu até 2021 — incluindo com passagens pelas categorias de base do Santos. Sua primeira experiência como treinador profissional foi no Athletico-PR. Desde então, comandou o Benfica B (Portugal), Cuiabá, Coritiba e, novamente, o Cuiabá.

Passagem de António Oliveira pelo Corinthians

Contratado em fevereiro do ano passado, António Oliveira chegou para substituir Mano Menezes, demitido após uma sequência negativa no Paulistão. Ao todo, o português comandou a equipe paulista em 29 oportunidades, com 12 vitórias, nove empates e oito derrotas. O profissional não resistiu ao mau início de Brasileirão de 2024. Com apenas nove pontos conquistados em 13 rodadas, o português havia deixado o Timão na 19ª posição, dentro da zona de rebaixamento.