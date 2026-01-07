São Paulo e Botafogo encerram conversas por Ferraresi e Pablo Maia

São Paulo e Botafogo encerraram as conversas por Nahuel Ferraresi e Pablo Maia. A informação foi antecipada pelo ge e confirmada pelo Lance!. As negociações envolviam um possível modelo de troca de jogadores, mas as partes não chegaram a um consenso. A reportagem apurou que o diálogo já estava travado desde o fim de 2025.

continua após a publicidade

O São Paulo chegou a demonstrar interesse em nomes do elenco alvinegro, como o lateral-direito Vitinho, mas o jogador está nos planos do Botafogo para a temporada 2026 e não foi liberado para negociação.

Ferraresi, do São Paulo, negociava com o Botafogo (Foto: Guilherme Veiga/UAI Foto/Gazeta Press)

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Entre os atletas envolvidos, Ferraresi era quem tinha o cenário mais avançado, com a possibilidade de um empréstimo. Ainda assim, a situação do zagueiro não evoluiu.

continua após a publicidade

No caso de Pablo Maia, a ideia também passava por um empréstimo. O volante, de 23 anos e revelado em Cotia, teve a última temporada prejudicada por lesões e chegou a despertar interesse de clubes europeus, embora sem propostas concretas até o momento.

Rodriguinho também chegou a citado, mas era considerado o caso mais complexo da negociação. O Botafogo se interessava também pelo jogador, mas ainda havia pontos em debate. O meia tem contrato com o São Paulo até o fim de 2026 e, sem avanços em uma renovação. Internamente, o clube avaliava o planejamento a longo prazo para o atleta. O Lance! apurou que o risco de o jogador ficar sem espaço no futuro também pesou na decisão.

continua após a publicidade

Contratações do São Paulo para 2026

O São Paulo tem a certeza de três reforços para a temporada 2026. Até o momento, o meia Danielzinho e o goleiro Carlos Coronel foram anunciados, mas o Tricolor também estaria próximo de Lucas Ramón, do Mirassol, que tem pré-contrato com o time.