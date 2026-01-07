Alisson entra no radar do Corinthians, e São Paulo sugere troca envolvendo Raniele

O São Paulo foi procurado pelo Corinthians para tratar sobre um interesse no volante Alisson. O Lance! apurou que o jogador conta com a confiança de Dorival Júnior, com quem trabalhou em 2023. Diante da consulta, o Tricolor sinalizou a possibilidade de um negócio envolvendo troca de atletas.

continua após a publicidade

Do lado são-paulino, o nome de Raniele foi mencionado como possível interesse, mas o Corinthians não trabalha com a hipótese de negociá-lo. Após a resolução do transfer ban, o clube alvinegro tem adotado uma política de mercado baseada em reforços sem custos diretos, priorizando atletas livres ou operações por troca.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O São Paulo, que também atravessa um cenário financeiro delicado, segue uma linha semelhante. Apesar do contato inicial, o Lance! apurou que não houve proposta formal por Alisson até o momento.

continua após a publicidade

Com menos espaço no elenco sob o comando de Hernán Crespo, o Tricolor não descartaria uma eventual liberação do volante, desde que a negociação seja considerada vantajosa. Nos moldes discutidos até agora, porém, o cenário é tratado internamente como distante e praticamente impossível.

Alisson tem a confiança de Dorival Júnior (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Contratações do São Paulo para 2026

O São Paulo tem a certeza de três reforços para a temporada 2026. Até o momento, o meia Danielzinho e o goleiro Carlos Coronel foram anunciados, mas o Tricolor também está próximo do anúncio de Lucas Ramón, do Mirassol.

continua após a publicidade

Corinthians se livra do transfer ban

Por outro lado, o Corinthians se livrou do transfer ban e agora pode atuar com mais tranquilidade no mercado da bola.

O Corinthians quitou, nesta segunda-feira (5), a dívida com Matías Rojas. O clube pagou a segunda parcela do acordo com o meia e evitou a aplicação de um novo transfer ban pela Fifa. Ao todo, a negociação custou R$ 41,2 milhões aos cofres alvinegros, valor referente ao atraso no pagamento dos direitos de imagem do paraguaio, que defendeu o clube entre 2023 e 2024.