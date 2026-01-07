Agenda dos jogos do São Paulo no Paulistão: data, horário, estádios e onde assistir
Tricolor estreia no domingo, dia 11, contra o Mirassol
O São Paulo tem os jogos da primeira fase do Campeonato Paulista. O Tricolor Paulista estreia na competição no domingo, dia 11 de janeiro, contra o Mirassol.
Jogos e adversários do São Paulo no Paulistão
- Rodada 1 – 11/01 (domingo), 20h30
Mirassol x São Paulo, no Estádio Campos Maia
Onde assistir: HBO Max
- Rodada 2 – 15/01 (quinta-feira), 21h45
São Paulo x São Bernardo, no Morumbis
Onde assistir: TNT e HBO Max
- Rodada 3 – 18/01 (domingo), 16h
Corinthians x São Paulo, na Neo Química Arena
Onde assistir: HBO Max
- Rodada 4 – 21/01 (quarta-feira), 19h30
São Paulo x Portuguesa, no Morumbis
Onde assistir: HBO Max
- Rodada 5 – 24/01 (sábado), 18h30
Palmeiras x São Paulo, no Allianz Parque
Onde assistir: TNT e HBO Max
- Rodada 6 – 31/01 (sábado), 20h30
São Paulo x Santos, no Morumbis
Onde assistir: HBO Max
- Rodada 7 – 07/02 (sábado), 20h30
São Paulo x Primavera, no Morumbis
Onde assistir: HBO Max
- Rodada 8 – 15/02 (domingo), 20h30
Ponte Preta x São Paulo, no Moisés Lucarelli
Onde assistir: TNT e HBO Max
São Paulo fez pré-temporada em Cotia
O São Paulo se reapresentou de olho na preparação para o Campeonato Paulista no dia 2 de janeiro. O elenco passou por avalições médicas e começou com os trabalhos no CFA Laudo Natel, centro de treinamento da base, localizado em Cotia.
O time retorna ao CT da Barra Funda nesta quarta-feira e seguirá com os treinamentos de olho no Mirassol. O elenco viaja até a cidade em voo fretado no sábado, dia 10.
