Agenda dos jogos do São Paulo no Paulistão: data, horário, estádios e onde assistir

Tricolor estreia no domingo, dia 11, contra o Mirassol

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 07/01/2026
04:01
Lucas e Alan Franco, jogadores do São Paulo
Lucas e Alan Franco durante treinamento do elenco do São Paulo. (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)
O São Paulo tem os jogos da primeira fase do Campeonato Paulista. O Tricolor Paulista estreia na competição no domingo, dia 11 de janeiro, contra o Mirassol.

Jogos e adversários do São Paulo no Paulistão

  1. Rodada 1 – 11/01 (domingo), 20h30
    Mirassol x São Paulo, no Estádio Campos Maia
    Onde assistir: HBO Max
  2. Rodada 2 – 15/01 (quinta-feira), 21h45
    São Paulo x São Bernardo, no Morumbis
    Onde assistir: TNT e HBO Max
  3. Rodada 3 – 18/01 (domingo), 16h
    Corinthians x São Paulo, na Neo Química Arena
    Onde assistir: HBO Max
  4. Rodada 4 – 21/01 (quarta-feira), 19h30
    São Paulo x Portuguesa, no Morumbis
    Onde assistir: HBO Max
  5. Rodada 5 – 24/01 (sábado), 18h30
    Palmeiras x São Paulo, no Allianz Parque
    Onde assistir: TNT e HBO Max
  6. Rodada 6 – 31/01 (sábado), 20h30
    São Paulo x Santos, no Morumbis
    Onde assistir: HBO Max
  7. Rodada 7 – 07/02 (sábado), 20h30
    São Paulo x Primavera, no Morumbis
    Onde assistir: HBO Max
  8. Rodada 8 – 15/02 (domingo), 20h30
    Ponte Preta x São Paulo, no Moisés Lucarelli
    Onde assistir: TNT e HBO Max
Pablo Maia São Paulo
(Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

São Paulo fez pré-temporada em Cotia

O São Paulo se reapresentou de olho na preparação para o Campeonato Paulista no dia 2 de janeiro. O elenco passou por avalições médicas e começou com os trabalhos no CFA Laudo Natel, centro de treinamento da base, localizado em Cotia.

O time retorna ao CT da Barra Funda nesta quarta-feira e seguirá com os treinamentos de olho no Mirassol. O elenco viaja até a cidade em voo fretado no sábado, dia 10.

