Com Ferraresi avançado, São Paulo e Botafogo seguem em negociação por trocas de atletas

Clubes seguem com conversas para deifnir os próximos passos

Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Leonardo Bessa
São Paulo (SP)
Dia 18/12/2025
11:14
Ferraresi, do São Paulo, negocia com o Botafogo (Foto: Guilherme Veiga/UAI Foto/Gazeta Press)
imagem cameraFerraresi, do São Paulo, negocia com o Botafogo (Foto: Guilherme Veiga/UAI Foto/Gazeta Press)
São Paulo e Botafogo intensificaram as conversas nos últimos dias visando uma possível troca de jogadores para a temporada 2026. Ferraresi, Rodriguinho e Pablo Maia chegaram a ser colocados na mesa pelo Tricolor.

O Lance! apurou a situação de cada atleta. Entre os três, Ferraresi é quem tem o cenário mais avançado no momento. As tratativas evoluíram e já existe uma proposta formal desde o fim da última semana, com a possibilidade de um empréstimo.

No caso de Pablo Maia, a ideia também passa por um empréstimo, mas as conversas seguem no mesmo posto. O volante, de 23 anos, revelado em Cotia, teve a temporada prejudicada por lesões e chegou a despertar interesse de clubes europeus, embora sem qualquer proposta concreta até agora.

Pablo Maia, volante do São Paulo, comemora gol pela equipe
Pablo Maia, volante do São Paulo, costuma entrar no radar do mercado com frequência (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc)

Rodriguinho é considerado o caso mais complexo. O Botafogo aprecia o jogador, mas ainda há pontos em debate. O meia tem contrato com o São Paulo até o fim de 2026 e, sem avanços em uma renovação, um empréstimo surge como alternativa, enquanto o clube avalia qual será o planejamento para o atleta a longo prazo. O Lance! apurou que isso poderia pesar na decisão, com um risco de "ficar sem time" no futuro.

Nomes do Botafogo ainda seguem discutidos

O São Paulo se interessou em algumas peças do Botafogo pensando no planejamento para 2026. No mais, os nomes ainda estão em sigilo, pensando na concorrência.

O Botafogo enviou uma lista de jogadores negociáveis, e o São Paulo, por sua vez, manifestou interesse em contar com o lateral-direito Vitinho.

A SAF de John Textor não deu sinal verde para essa negociação, ao menos por enquanto. Vitinho é valorizado e seu nome consta apenas na lista de desejos do Tricolor do Morumbi, que terá um encontro com o Alvinegro nesta semana para os últimos ajustes. Outros fora da prateleira de prioridades foram oferecidos. Tucu Corrêa também teria se envolvido nas conversas.

