Com Ferraresi avançado, São Paulo e Botafogo seguem em negociação por trocas de atletas

São Paulo e Botafogo intensificaram as conversas nos últimos dias visando uma possível troca de jogadores para a temporada 2026. Ferraresi, Rodriguinho e Pablo Maia chegaram a ser colocados na mesa pelo Tricolor.

O Lance! apurou a situação de cada atleta. Entre os três, Ferraresi é quem tem o cenário mais avançado no momento. As tratativas evoluíram e já existe uma proposta formal desde o fim da última semana, com a possibilidade de um empréstimo.

No caso de Pablo Maia, a ideia também passa por um empréstimo, mas as conversas seguem no mesmo posto. O volante, de 23 anos, revelado em Cotia, teve a temporada prejudicada por lesões e chegou a despertar interesse de clubes europeus, embora sem qualquer proposta concreta até agora.

Pablo Maia, volante do São Paulo, costuma entrar no radar do mercado com frequência (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc)

Rodriguinho é considerado o caso mais complexo. O Botafogo aprecia o jogador, mas ainda há pontos em debate. O meia tem contrato com o São Paulo até o fim de 2026 e, sem avanços em uma renovação, um empréstimo surge como alternativa, enquanto o clube avalia qual será o planejamento para o atleta a longo prazo. O Lance! apurou que isso poderia pesar na decisão, com um risco de "ficar sem time" no futuro.

Nomes do Botafogo ainda seguem discutidos

O São Paulo se interessou em algumas peças do Botafogo pensando no planejamento para 2026. No mais, os nomes ainda estão em sigilo, pensando na concorrência.

O Botafogo enviou uma lista de jogadores negociáveis, e o São Paulo, por sua vez, manifestou interesse em contar com o lateral-direito Vitinho.

A SAF de John Textor não deu sinal verde para essa negociação, ao menos por enquanto. Vitinho é valorizado e seu nome consta apenas na lista de desejos do Tricolor do Morumbi, que terá um encontro com o Alvinegro nesta semana para os últimos ajustes. Outros fora da prateleira de prioridades foram oferecidos. Tucu Corrêa também teria se envolvido nas conversas.