Conselho Deliberativo do São Paulo marca data para votar impeachment de Casares

O Conselho Deliberativo do São Paulo fará a votação do impeachment de Julio Casares no dia 14 de janeiro, na próxima quarta-feira, às 18h30 (de Brasília). O Lance! apurou que até então a votação está marcada para acontecer de forma presencial, mas há um movimento entre os conselheiros para que aconteça online, conforme previsto no Regimento Interno do time.

Como se trata de uma votação de punição, os votos são secretos. Ao todo, 255 conselheiros participam. Caso 2/3 votem a favor do impeachment, Casares é afastado do cargo de presidente do São Paulo. Do contrário, o caso é arquivado.

Passada esta etapa, a votação acontecerá entre os sócios do Tricolor. Nesta etapa, Casares fica afastado do cargo. Se a maioria dos sócios for a favor da destituição do presidente, ele é retirado de forma definitiva. A data foi definida na noite desta terça-feira (6), após uma reunião do Conselho Consultivo.

Conselho Consultivo se reúne para tratar de processo de impeachment de Casares; veja bastidores

Nove membros do Conselho Consultivo do São Paulo se reuniram na tarde desta terça-feira (7) para debater e aconselhar o presidente Júlio Casares sobre o processo de impeachment em curso contra o dirigente. A reportagem do Lance! apurou os bastidores da reunião, que teve caráter exclusivamente consultivo e não possui poder decisório.

Ao todo, o Conselho é composto por 12 integrantes. Não compareceram ao encontro Fernando Casal de Rey, em razão de uma viagem internacional, além de Milton José Neves e Paulo Planet, ambos por motivos de saúde.

continua após a publicidade

Participaram da reunião Júlio Casares, Olten Ayres, Carlos Miguel Aidar, Marcelo Pupo, Ives Gandra, Leco, José Carlos Ferreira Alves, José Eduardo Mesquita Pimenta e Paulo Amaral Vasconcelos.

De acordo com o apurado, apenas José Carlos Ferreira Alves se manifestou favorável à abertura do processo de destituição. Os demais conselheiros presentes se posicionaram contra o impeachment. Apesar disso, o encontro não define o futuro de Casares no cargo.



