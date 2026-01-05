menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

São Paulo se aproxima de acerto por Lucas Ramón

Lucas Ramón seria uma opção para a lateral-direita

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 05/01/2026
09:35
Lucas Ramón entrou na mira do Tricolor Paulista (Foto: Divulgação/ Mirassol)
imagem cameraLucas Ramón entrou na mira do Tricolor Paulista (Foto: Divulgação/ Mirassol)
O São Paulo está perto de um acerto com o lateral-direito Lucas Ramón, que pertence ao Mirassol. O jogador surge como opção para suprir uma carência do elenco tricolor, e as conversas avançaram nos últimos dias, com um acordo visto internamente como próximo.

Segundo informação antecipada pelo Globo Esporte, o Mirassol pode solicitar uma compensação financeira, cenário que não descarta, inclusive, a possibilidade de envolver jogadores na negociação. Recentemente, o São Paulo já anunciou a contratação de Danielzinho, meia que tinha contrato até o fim do ano com o clube do interior e chegou para reforçar o elenco.

Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

São Paulo busca lateral após saída de Maílton

O São Paulo intensificou a busca por um lateral-direito após a saída de Maílton para o Fortaleza, anunciada nos últimos dias. Com a negociação, o Tricolor passou a contar apenas com Cédric Soares e Maik como opções para a posição, o que fez o clube voltar os olhos ao mercado.

Nesse cenário, o Lance! apurou que o São Paulo chegou a consultar nomes como Vitinho, do Botafogo, mas as tratativas não avançaram e não houve acordo entre as partes.

Torcida do São Paulo protesta e xinga Julio Casares durante jogo da Copinha

Lance!

Quem é Lucas Ramón?

Lucas Ramón nasceu em Minas Gerais e tem 31 anos. O jogador passou por times como Londrina e passou por clubes como Grêmio, Cuiabá, Red Bull Bragantino, Novorizontino, Guarani e Sport. Defendeu o Mirassol por três temporadas. Em números, foram 128 jogos, com nove gols.

Tudo sobre

