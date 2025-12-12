São Paulo: Pablo Maia entra na mira da Europa e Rússia

Pablo Maia, do São Paulo, voltou a despertar interesse de clubes da Rússia e de outras ligas europeias, embora nenhuma oferta oficial tenha sido apresentada até o momento. A informação foi confirmada pelo Lance!. Aos 23 anos, o volante mais uma vez aparece no radar do mercado internacional.

O São Paulo não descarta avaliar propostas, considerando a necessidade de fazer caixa e reduzir a folha salarial. Observado por equipes europeias desde 2023, a expectativa é de que ofertas mais concretas sejam encaminhadas nas próximas semanas.

Com contrato válido até o fim de 2027, Pablo Maia enfrentou alguns problemas físicos em 2025. O jogador passou por uma cirurgia no tornozelo direito em março, após a semifinal do Campeonato Paulista, e também sofreu uma lesão no tendão do pé, que o deixou fora de ação por algumas partidas.

Pablo Maia foi revelado na base do São Paulo (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

São Paulo lida com concorrência no meio de campo

Formado em Cotia, Pablo Maia passou a ser observado mais de perto pelo elenco principal em 2023 e, aos poucos, consolidou seu espaço. Em 2025, porém, a disputa por vaga aumentou.

Com Marcos Antonio, Bobadilla, Alisson e Rodriguinho à disposição, Hernán Crespo passou a alternar as escolhas no meio-campo. Ao longo da temporada, Pablo Maia participou de 42 partidas e marcou dois gols.

São Paulo tem lista de dispensas até o fim do ano

O São Paulo entende que terá uma lista de saídas até o fim do ano. Recentemente, Rigoni se juntou a lista de dispensas do São Paulo até o final do ano. Além dele, Luiz Gustavo também deixa o Tricolor.

Juan Dinenno se despediu do clube no começo da semana e deve assinar com o Deportivo Cali, da Colômbia. Jandrei, que estava emprestado ao Juventude, deve ter seu contrato estendido com a equipe do Sul. Ainda falando em goleiro, Leandro - revelado em Cotia -, também não deve renovar com o Tricolor Paulista.