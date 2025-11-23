Em jogo com duas expulsões, Vasco é dominado pelo Bahia e perde a quinta seguida

Bahia e Vasco entraram em campo, na tarde deste domingo, sob pressão no Campeonato Brasileiro, mas foi o Tricolor que se deu melhor ao aproveitar o fator casa para vencer o Cruzmaltino por 1 a 0 na Arena Fonte Nova, pela 35ª rodada. O gol foi marcado por Erick Pulga, já no segundo tempo, justamente quando o Cruzmaltino tinha um jogador a menos devido à expulsão de David. Do outro lado, o zagueiro Ramos Mingo também levou cartão vermelho, mas a equipe de Rogério Ceni conseguiu se segurar na reta final e segue viva na briga por vaga direta na fase de grupos da Libertadores.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

O resultado faz o Bahia chegar à sexta posição, com 56 pontos, dois a menos em relação ao Botafogo, que está em quinto e dentro da zona que dá acesso direto à fase de grupos da competição continental. Já o Vasco passa a olhar para a parte de baixo da tabela. Essa derrota na Fonte Nova - a quinta seguida do time de Fernando Diniz na Série A - deixa a equipe estacionada na 13ª colocação, com 42 pontos.

continua após a publicidade

Erick Pulga em ação contra o Vasco (Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia)

Bahia domina o Vasco no primeiro tempo

Em busca de recuperação no Campeonato Brasileiro, Bahia e Vasco precisavam urgentemente do resultado, mas quem começou agressivo no jogo foi o Tricolor, que aproveitou o embalo da torcida na Arena Fonte Nova e sufocou os cariocas ao longo dos primeiros minutos.

O time de Rogério Ceni continuou absoluto diante de um Vasco passivo e sem criatividade e criou a melhor chance aos 30 minutos, quando Ademir partiu em velocidade pela ponta direita e chutou no cantinho para grande defesa de Léo Jardim. O Bahia ainda teve boas oportunidades com Everton Ribeiro e Kanu a partir de erros de passe da equipe de Fernando Diniz, mas não conseguiu traduzir a superioridade em vantagem no placar durante a etapa inicial.

continua após a publicidade

Ademir em ataque do Bahia contra o Vasco (Foto: William Malta França/Photo Premium/Gazeta Press)

Bahia garante três pontos em um segundo tempo dramático

O segundo tempo seguiu na mesma tônica, com o Bahia superior e mais ativo no ataque. O Vasco só deu uma equilibrada a partir da entrada de David no intervalo, mas a presença dele durou pouco. Aos 22 minutos, o camisa 7 do Cruzmaltino chegou de sola no tornozelo do zagueiro Kanu e levou cartão vermelho direto.

Com um a mais em campo, o Bahia só precisou de cinco minutos para abrir o placar. Depois de cobrança curta de escanteio, Ademir levantou na medida para Erick Pulga, que apareceu na segunda trave e só teve o trabalho de empurrar a bola de cabeça para estufar as redes.

O Bahia só levou um susto mesmo aos 39 minutos, mas nem foi por ação do Vasco. Primeiro, Erick Pulga, que voltou recentemente de lesão, saiu de campo com dores. Quando Ceni mexeu no time logo na sequência, o zagueiro Ramos Mingo, que seria substituído, levou o segundo cartão amarelo por reclamação e acabou expulso. Mesmo com o número de jogadores igualado, o Tricolor controlou a partida, se segurou nos momentos de pressão do adversário e conquistou três pontos importantes nesta reta final de Brasileirão.

Erick Pulga se emociona ao marcar contra o Vasco. Jogador voltou recentemente de lesão (Foto: William Malta FranÃ§a/Photo Premium/Gazeta Press)

➡️Herói do Brasil no Mundial Sub-17, Dell agradece torcida do Bahia

Próximos jogos

O Bahia volta a campo às 19h da próxima sexta-feira (horário de Brasília), quando visita o Juventude no estádio Alfredo Jaconi, pela 36ª rodada do Brasileirão. Já o Vasco entra em campo no mesmo dia, só que às 19h30. O Cruzmaltino recebe o desesperado Internacional em São Januário.

✅Ficha técnica

BAHIA 1 X 0 VASCO

35ª RODADA DO BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 23 de novembro, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

🥅 Gols: Erick Pulga, 27'/2ºT (Bahia);

🟨 Cartões amarelos: Ramos Mingo (Bahia); Cauan Barros, Rayan, Tchê Tchê (Vasco);

🟥 Cartões vermelhos: David (Vasco); Ramos Mingo (Bahia);

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 42.747;

💸 Renda: 1.771.523,00.

⚽ESCALAÇÃO

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Ronaldo; Santiago Arias, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Gabriel Xavier), Jean Lucas (Michel Araújo) e Everton Ribeiro (Tiago); Ademir, Erick Pulga (Caio Alexandre) e Willian José (Cauly).

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Cauan Barros (Tchê Tchê), Hugo Moura (Mateus Carvalho), Matheus França (David); Nuno Moreira (Lucas Freitas), Andrés Gómez e Rayan.

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO);

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Leone Carvalho Rocha (GO);

🖥️ VAR: Daiane Muniz (SP).