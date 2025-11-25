Casa de apostas contrata ex-Palmeiras, Flamengo e Real Madrid como embaixador
Zé Roberto chega para incorporar nova campanha publicitária da marca
A EstrelaBet anunciou o ex-jogador Zé Roberto como novo embaixador da marca. Nome histórico, com passagens por Flamengo, Palmeiras, Santos, Real Madrid e Seleção Brasileira, ele chega para integrar a campanha "Vai pra Cima".
— Vai pra cima traduz a energia de uma marca que não se acomoda. É sobre olhar para o novo, desafiar o previsível e transformar cada desafio em oportunidade — afirma João Gerçossimo, CEO da EstrelaBet.
— Essa campanha reflete o amadurecimento da EstrelaBet e o desejo de liderar um mercado que une emoção, inovação e responsabilidade — completa.
Atualmente, a empresa patrocina o Criciúma, clube da Série B do Campeonato Brasileiro. A renovação de contrato foi anunciada no ano passado e se tornou a maior da história do Tigre, com exposição no uniforme principal, no de treino e no calção.
Carreira de Zé Roberto
Ao longo da carreira, Zé Roberto atuou como lateral-esquerdo e meio-campista. No Brasil, defendeu Portuguesa, Flamengo, Santos, Grêmio e Palmeiras. Na Europa, passou por clubes como Real Madrid, Bayern de Munique, Bayer Leverkusen e Hamburgo.
Zé Roberto também vestiu a camisa da Seleção Brasileira por uma década e foi bicampeão da Copa das Confederações e da Copa América. Disputou as Copas do Mundo de 1998 e 2006. Pela amarelinha, somou 84 jogos e marcou seis gols.
Após vinte e três anos de carreira, o jogador se aposentou em 2017, atuando pelo Palmeiras, onde conquistou o Campeonato Brasileiro de 2016 e a Copa do Brasil de 2015.
