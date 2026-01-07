O Grêmio anunciou a renovação do contrato do goleiro Gabriel Grando nesta quarta-feira (7). O jogador de 25 anos estendeu o contrato por quatro temporadas.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

O novo contrato de Gabriel Grando com o Grêmio vai até o final de 2029.

Gabriel Grando tinha vínculo com o Imortal até outubro de 2026 e conversava com a diretoria, agora sob gestão de Odorico Roman, desde a semana passada. Antes, com Alberto Guerra, havia dúvida se o arqueiro seguiria no clube.

Vale lembrar que o goleiro recebeu proposta no final do ano de uma equipe não revelada. Em maio de 2025, o Palmeiras também tentou comprá-lo. As duas ofertas foram recusadas pela direção gremista.

➡️ Mais notícias do Grêmio

No elenco, o então titular Tiago Volpi tem futuro indefinido no Grêmio. O goleiro desejar ficar, mas o clube não descarta uma saída. As outras alternativas são Gabriel Menegon e Thiago Beltrame, ambos da base.

Até por isso, Gabriel Grando espera jogar com mais frequência com a chegada do técnico Luís Castro. No mercado, contudo, o Tricolor fez consultas por Weverton e Bento, mas não avançou com proposta.

- (Grando) É um jogador formado no Grêmio, com grande potencial. Fizemos um esforço para renovar o contrato da melhor forma para ambas as partes. A partir daqui, o trabalho do departamento se encerra. Cabe à comissão técnica e ao próprio jogador buscar seu espaço, como qualquer outro - afirmou o vice de futebol, Antônio Dutra Júnior, em entrevista coletiva.

Gabriel Grando no Grêmio

Criado na base do Grêmio, Gabriel Grando estreou profissionalmente em 2021 e realizou 31 jogos. Ele atuou 17 vezes em 2022 e em 39 oportunidades em 2023.

Nas últimas duas temporadas, contudo, goleiro entrou em campo em menos partidas: uma em 2024 e 14 no ano passado. Ao todo, o arqueiro tem 102 jogos pelo Tricolor.