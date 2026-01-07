Novo contrato do volante Jair com o Vasco é publicado no BID

O novo contrato do volante Jair com o Vasco foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quarta-feira (7). A renovação do vínculo já havia sido comunicada pelo clube no início de dezembro de 2025 e garante a permanência do jogador em São Januário até dezembro de 2026.

De acordo com apuração do Lance!, o novo acordo prevê ainda a possibilidade de renovação automática por mais um ano. A extensão contratual segue os critérios estabelecidos pela Lei Pelé (Lei nº 9.615/98) e pelo entendimento da Justiça do Trabalho, que orientam os clubes a manterem o vínculo com atletas em recuperação de lesões graves quando o tratamento ultrapassa o prazo do contrato original.

Jair após cirurgia no joelho (Foto: Reprodução/Instagram)

O volante sofreu uma lesão complexa no joelho direito na partida contra o Sport, no fim de agosto, com diagnóstico de ruptura do ligamento cruzado anterior, lesão do ligamento colateral medial, problemas nos meniscos e uma lesão osteocondral. Atualmente, Jair já realiza atividades no CT Moacyr Barbosa, e a expectativa é que o retorno aos gramados aconteça entre abril e junho de 2026.

Jair tinha contrato válido até dezembro de 2025 e não teria condições de estar totalmente recuperado até o fim do antigo vínculo, o que motivou a renovação.

