Vitória supera o Sport, respira e deixa o Z4 do Brasileirão

O Vitória superou o Sport por 3 a 1 na noite deste domingo (23), na Ilha do Retiro, valendo pela 35ª rodada do Brasileirão. Luan Cândido (contra), Cantalapiedra e Renato Kayzer marcaram para os baianos, enquanto que Pablo descontou para o time da casa.

Assim, o já rebaixado Sport segue com 17 pontos, em 20º lugar na tabela do campeonato. O Vitória foi a 39 pontos, indo momentaneamente para a 16ª colocação, fora do Z4. A equipe ainda pode ser ultrapassada pelo Santos, que visita o Internacional nesta segunda-feira (25).

Vitória ganha do Sport e deixa o Z4

Rebaixado na última posição, o Sport recebeu neste domingo o Vitória, que luta para escapar da queda. Os visitantes criaram oportunidades de gol já nos primeiros minutos, com finalizações de Erick e Cantalapiedra.

Na sequência, o Vitória abriu o placar. Baralhas finalizou, a bola desviou em Luan Cândido e passou por Caíque França, que não conseguiu tirar. O segundo gol veio pouco depois: Cantalapiedra chutou de primeira no canto e o goleiro dos mandantes não alcançou.

Em desvantagem, o Sport tentou aparecer mais vezes no campo de ataque. Lucas Lima achou Matheusinho pela direita e, após passe na área, Pablo finalizou para diminuir o marcador. Dessa forma, os baianos foram para o intervalo em vantagem.

O Vitória voltou a balançar as redes logo no início do 2º tempo. Renato Kayzer avançou em jogada individual, chutou e, após desvio em Rafael Thyere, a bola foi parar no fundo das redes. Cantalapiedra teve chance na sequência e mandou para fora.

O clube baiano continuou em cima e viu Camutanga chegar perto de marcar em cobrança de falta. Em outra falta para os visitantes, Ronald acertou a trave.

Com o placar praticamente resolvido, os minutos finais foram de poucas oportunidades. Dessa forma, o Vitória levou a melhor e conseguiu deixar, ao menos de maneira provisória, a zona de rebaixamento. O Santos, que também faz parte da briga, enfrenta o Internacional nesta segunda-feira (25).

✅ FICHA TÉCNICA

SPORT 1 X 3 VITÓRIA

CAMPEONATO BRASILEIRO - 35ª RODADA

🗓️ Data e horário: domingo, 23/11/2025 - 18h30

📍 Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

🥅 Gols: Pablo aos 29 min do 1º T (SPO); Luan Cândido (contra) aos 13 min do 1º T, Cantalapiedra aos 15 min do 1º T e Renato Kayzer aos 3 min do 2º T (VIT)

🟨 Cartões amarelos: Ramon Menezes, Rivera e Kevyson (SPO); Erick (VIT)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

🚩 Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM)

🏁 VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

SPORT (Técnico: César Lucena)

Caíque França; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes (Kevyson) e Luan Cândido; Rivera (Adriel), Lucas Kal (Sérgio Oliveira) e Lucas Lima; Matheusinho (Romarinho), Pablo e Léo Pereira (Barletta).

VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura)

Thiago Couto; Edu, Camutanga e Lucas Halter; Raúl Cáceres, Baralhas (Dudu Rodrigues), Ronald (Ricardo Ryller) e Ramon; Erick (Lucas Braga), Renzo López (Renato Kayzer) e Aitor Cantalapiedra (Matheuzinho).