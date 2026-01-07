Com início marcado para as 16h deste sábado (horário de Brasília) na partida entre Vitória e Atlético de Alagoinhas, o Campeonato Baiano como sempre guarda grandes histórias, tanto dentro quanto fora de campo. Seja com medalhões, times que voltam à elite depois de crises ou até mesmo uma fusão de elencos, o Baianão 2026 promete muito.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

🛡️Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

A começar por uma das principais curiosidades deste ano, o Jequié vai para o seu segundo ano seguido na Série A do Baiano e, desta vez, firmou uma parceria inusitada com o Fluminense de Feira, clube da segunda divisão estadual.

continua após a publicidade

Todos os jogadores que o Jipão contratar neste início de ano também garantem vínculo automático com o Flu, que só tem calendário no segundo semestre de 2026. A ideia é justamente tornar as equipes mais atrativas e fechar cerca de dez meses de contrato para que os atletas tenham mais segurança ao escolher vir para a Bahia. O técnico Rodrigo Fonseca, inclusive, será o mesmo para as duas equipes ao longo do ano.

Reunião de anúncio da parceria entre Fluminense de Feira e Jequié (Foto: divulgação / FBF)

Rival do Fluminense de Feira e campeão baiano em 2011, o Bahia de Feira vai protagonizar uma das grandes histórias desta edição depois de ser promovido da segunda divisão. Não só isso, o Tremendão venceu o Galícia na final e volta à principal prateleira do estado para tentar retomar o status de força do interior.

continua após a publicidade

Outro que subiu foi o próprio Galícia, que superou as sucessivas crises nas últimas temporadas e volta à elite do Baianão depois de oito temporadas (a última participação foi em 2017).

➡️Campeonato Baiano 2026: confira novo regulamento, times e tabela detalhada

Os medalhões do Campeonato Baiano

Walter em ação com a camisa do Aquidauana; atacante vai disputar o Baianão 2026 pelo Atlético de Alagoinhas (Foto: @eduardofotoms)

Além das estrelas presentes nos elencos de Bahia e Vitória, chamam a atenção dois personagens que prometem atrair holofotes ao longo da competição: o zagueiro Victor Ramos, da Juazeirense, e o atacante Walter, do Atlético de Alagoinhas.

Cada um deles guarda uma história de relevância nacional em um certo momento da carreira e tentam continuar na ativa em meio a idas e vindas no futebol alternativo.

Victor Ramos fez sucesso no Vitória e chegou a ser campeão da Copa do Brasil pelo Palmeiras em 2015, título que marcou o início da reconstrução do clube. Já Walter se consolidou como artilheiro nas passagens por Athletico-PR, Goiás e Fluminense, fez sucesso ao jogar em alto nível mesmo acima do peso e entrou pro folclore do futebol brasileiro.

— Desde o dia que cheguei [ao Atlético de Alagoinhas], não saí de um treino. Estou no meu ritmo, treinando 100%, dando meu máximo. Sei que 2026 vai ser puxado e quero fazer história no clube. Quero ajudar a manter o time no G-4, garantir vaga na Copa do Brasil, quem sabe ficar entre os três primeiros e conseguir a vaga direta na Copa do Nordeste. É uma vontade nossa também. E manter o clube sempre no G-4, porque é importante jogar semifinais do Baiano, onde o time aparece para o país inteiro. Estou muito focado em trabalhar. Hoje posso dizer que tenho condição de jogar. Estou preparado — destacou Walter em entrevista ao Lance! em dezembro do ano passado.

Agora em fase final de carreira, ambos vão ser parte importante dessa história chamada Campeonato Baiano 2026.

Confira os dez times do Baianão 2026