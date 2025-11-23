O Mirassol faz uma temporada de encher os olhos. A equipe do interior paulista figura no G4 do Campeonato Brasileiro da Série A e já garantiu vaga na Libertadores da América de 2026, feito inédito para o clube.

A campanha histórica passa, sobretudo, pela força dentro de casa, no Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião. Atuando diante da torcida, o Mirassol permanece invicto: soma 10 vitórias e seis empates em 16 partidas no Brasileirão.

Analisando as últimas 41 partidas em campeonatos brasileiros, levando em conta jogos da Série B de 2023 (6) e 2024 (19), o Leão foi derrotado apenas uma vez: no duelo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, no dia 21 de agosto de 2024. Nesta partida, o Pantera bateu o Mirassol por 2 a 1, de virada, sendo esse o último revés do Leão como mandante em jogos do nacional.

Treinador do Botafogo na partida contra o Mirassol, o técnico português Paulo Gomes relembrou o duelo contra a sensação do Brasileirão 2025 e destacou as dificuldades encontradas naquela partida válida pela Série B de 2024.

— Olha, aquela partida foi um jogo muito difícil, nós fizemos um grande jogo para conquistar aquela vitória. Lembro que saímos atrás do placar já no segundo tempo, mas os meus jogadores tiveram forças e conseguiram reverter o placar e conquistar os três pontos, que foram muito importantes no final da competição para a permanência do clube na Série B. Era um ambiente muito difícil de jogar e eles têm mostrado isso. É especial para mim ter sido o último treinador a vencer o Mirassol em campeonatos brasileiros — disse o treinador em exclusividade ao LANCE!.

O próximo objetivo do clube é encerrar o campeonato no G5 e, assim, garantir vaga direta na fase de grupos da Libertadores. No momento, a diferença para o Fluminense, sexto colocado, é de cinco pontos.

Mirassol tem números positivos como mandante (Foto: JP Pinheiro/Agência Mirassol)

Trabalho de Paulo Gomes no Brasil

Paulo Gomes fez campanha de destaque no comando do Botafogo. O treinador português alcançou a melhor campanha do Pantera na história da Copa do Brasil, chegando à terceira fase e sendo superado apenas pelo Palmeiras de Abel Ferreira.

Gomes também conseguiu um feito histórico ao vencer o Santos, adversário que o tricolor não derrotava desde 1978. Na mesma competição, em 2024, Gomes também venceu Rafael Guanaes, atual comandante do Mirassol, que, na época, comandava o Operário e foi superado pelo Botafogo por 1 a 0. Após a passagem pelo Botafogo, Paulo Gomes está livre no mercado e trata o futebol brasileiro como o destino preferido para 2026.

— Gostei muito de trabalhar no futebol brasileiro, tenho as licenças da CBF e o meu pensamento é poder voltar a trabalhar no Brasil em 2026. Já surgiram alguns contatos de equipes do Brasil, estou analisando e espero que possa voltar a trabalhar no Brasil em breve — concluiu.