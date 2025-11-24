Santos busca empate após Internacional abusar nas chances perdidas
Inter foi melhor na etapa inicial, o Santos na final
Em confronto direto na briga para fugir da zona de rebaixamento, o Internacional e Santos empataram em 1 a 1, com gols de Alan Patrick e Barreal. A torcida gaúcha respondeu a convocação do clube e lotou o Beira-Rio, na noite desta segunda-feira (24), em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O apoio da arquibancada, porém, não foi suficiente para segurar o placar.
Na primeira etapa, o Colorado teve 15 finalizações, seis em gol – três delas na trave. O Peixe voltou melhor no segundo tempo e buscou a igualdade. Com o resultado, o Alvirrubro permaneceu na 15ª colocação, agora com 41 pontos. Já o Alvinegro Praiano, que permaneceu na 17ª posição, a primeira do Z4, foi a 38 pontos.
Como foi o primeiro tempo de Internacional x Santos
Com os dois times precisando vencer para fugir do Z4, o Internacional começou em cima. Com um minuto e meio, já tinha três escanteios em sequência. Em resposta à pressão colorada, o Santos tentava os contra-ataques. O duelo equilibrou, com as equipes trocando ataques. Aos 12, Vitinho foi ao fundo e cruzou nas mãos de Brazão. Aos 15, com Mayke, e aos 17, com Rollheiser, o Peixe chegou duas vezes.
E aos 19, o Inter superou a marcação do santista. De pé em pé, a bola chegou a Alan Rodríguez que deu uma cavadinha para Borré. De peito, o 19 serviu Alan Patrick, que chutou seco. Gol do Inter! 1 a 0. O camisa 10 marcou seu 20º no ano e o décimo no Brasileirão. O time da casa seguiu em cima, empilhando chances. Aos 25 e 28, com Borré. Aos 26 e 31, com Vitinho. E quase ampliou outras duas vezes.
Aos 36, o 28 acertou o travessão e, no rebote, Brazão defendeu batida de Alan Patrick. Aos 37, Borré recebeu na área, dominou e finalizou já com marcação em cima. O 77, porém, ficou com ela. O Alvinegro tentava reequilibrar o confronto, mas acabava parando na defesa vermelha ou nos erros no passe final. Borré ainda perdeu outra duas oportunidades, aos 43 e aos 47.
Como o segundo tempo de Internacional x Santos
Desnorteado na etapa inicial, o Santos voltou com três trocas. Barreal, João Schmidt e Guilherme entraram no lugar de Victor Hugo, Zé Rafael e Robinho Jr. Era uma tentativa de Juan Pablo Voyvoda de tentar equilibrar o confronto. E funcionou. O Peixe passou a dominar as ações. Aos 9, com uma atrasada errada de Borré, o Peixe ameaçou. A bola chegou a Escobar, que tentou cruzamento rasteiro. Rochet, na sua primeira intervenção, ficou com a redonda. A equipe visitante passou a ter mais a bola, pressionando.
Até que, aos 16, em uma troca de passes, a bola chegou para Barreal matar no peito e chutar rasteiro de fora da área. Gol do Santos. 1 a 1. O Inter não sentiu e foi para cima. Em dois minutos, conseguiu duas faltas na frente da área. O jogo tomou contornos de dramaticidade. Com o Peixe começando a gostar mais do jogo e o Alvirrubro, nervoso. Na reta final, as duas equipes se atiraram ao ataque, com chances para ambos os lados. O Inter aos 35, 38, 43, 45 e 47. O Peixe aos 36 e 40. Aos 41, os visitantes deram uma pressão, com insistentes levantamentos na área vermelha.
O que vem por aí
Na próxima rodada, o Internacional vai ao Rio para enfrentar o Vasco em São Januário, na sexta-feira (28), às 19h30min. No mesmo dia, mas às 21h30min, o Santos recebe o Sport, na Vila Belmiro.
✅ FICHA TÉCNICA
INTERNACIONAL X SANTOS
35ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
🗓️ Data e horário: segunda-feira, 24 de novembro, 21h (de Brasília)
📍 Local: estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
🥅 Gols: Alan Patrick (19'/1º), Barreal (16'/2º)
🟨 Cartões amarelos: Mayke e Thaciano (S)
🟥 Cartões vermelhos:
💸 Renda: R$ 405.340
🧑🤝🧑 Público pagante: 34.070
⚽ ESCALAÇÕES
INTERNACIONAL (Técnico: Ramón Díaz)
Rochet; Aguirre (Bruno Henrique), Mercado, Vitão e Juninho; Thiago Maia (Óscar Romero), Bruno Gomes (Alan Benítez), Alan Rodríguez (Gustavo Prado) e Alan Patrick; Vitinho e Borré (Ricardo Mathias).
SANTOS (Técnico: Juan Pablo Voyvoda)
Brazão; Mayke, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar (Souza); Willian Arão, Victor Hugo (Barreal) e Zé Rafael (João Schmidt); Robinho Jr (Guilherme), Rollheiser (Gabriel Bontempo) e Thaciano.
🟨 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Douglas Pagung (ES)
4️⃣ Quarto árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
