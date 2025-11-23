Ex-Corinthians acerta com novo clube e vai reencontrar Danilo

O volante Thomas Augustín, ex-Corinthians, de 21 anos, acertou com o Pouso Alegre, clube de Minas Gerais. O jogador chega para trabalhar ao lado de Danilo, ídolo do Timão e atual treinador da equipe, de olho na próxima temporada.

Nascido em Buenos Aires, em 16 de março de 2004, Thomas Agustin Fretes mede 1,77m e pesa 63kg. O jogador vive no Brasil desde 2010 e iniciou sua trajetória no Corinthians em 2016. Volante de origem, também atua como zagueiro e lateral-direito.

Nas categorias de base do clube, conquistou o Campeonato Paulista Sub-13 2017, o Campeonato Paulista Sub-17 2021 e a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024. O jogador ainda integrou a Seleção Argentina Sub-15 em 2019.

No Sub-20 do Corinthians, disputou 76 jogos, marcou três gols, recebeu 16 cartões amarelos e três vermelhos, encerrando com 69% de aproveitamento. Pelo Sub-17, atuou em 30 partidas, fez dois gols, levou oito amarelos e um vermelho, com 63% de aproveitamento.

Thomas Agustin foi anunciado pelo Pouso Alegre (Foto: Divulgação)

Veja abaixo a nota completa do Pouso Alegra

O Pouso Alegre Futebol Clube tem o prazer de anunciar seu mais novo reforço: Thomas Agustin!

O meio-campista, que chega ao Pousão com 21 anos, possui uma sólida formação no futebol e uma carreira promissora.

Nascido em 03/03/2004, Thomas Agustin é natural de Buenos Aires, Argentina.

Thomas Augustin fez toda a sua base no Sport Club Corinthians Paulista, passando pelas categorias Sub-13 até o Sub-20. Em sua trajetória no Timão, foi campeão da Copinha em 2024 e teve a oportunidade de atuar sob o comando do técnico Danilo, hoje nosso comandante no Pousão! O atleta também carrega no currículo atuações pela Seleção Argentina de Base.

Bem-vindo ao Pousão, Thomas Agustin!

