De olho na Libertadores, São Paulo vence Juventude por 2 a 1 na Vila Belmiro

O São Paulo continua na briga por uma vaga na Libertadores. O Tricolor venceu o Juventude por 2 a 1 neste domingo (23), na Vila Belmiro, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do São Paulo foram anotados por Bobadilla e Rigoni.

Com a vitória, o São Paulo encerra uma sequência de três partidas sem vencer na competição. O Tricolor sobe para a 8ª posição na tabela, com 48 pontos, somando 13 vitórias em 35 partidas.

Por outro lado, o Juventude segue afundado na zona de rebaixamento, com apenas 33 pontos conquistados, ocupando a vice-lanterna. A equipe gaúcha venceu apenas 9 de suas 35 partidas disputadas nesta temporada.

Elenco do São Paulo celebra gol na vitória diante do Juventude, na Vila Belmiro. (Foto: Victor Froes/Agência F8/Gazeta Press)

Como foi o jogo?

O São Paulo levou um susto logo nos minutos iniciais contra o Juventude. Na primeira descida da equipe gaúcha, Giovanny deixou Taliari livre de frente para o gol, mas, ao bater de perna direita, errou o alvo, desperdiçando uma chance clara de abrir o placar.

Com 13 jogadores de fora por lesão e suspensão, Hernán Crespo precisou improvisar. Ferraresi voltou ao time titular após dois jogos fora, enquanto Maik e Tapia entraram nas vagas de Cédric e Patryck, dando nova cara ao Tricolor.

O primeiro gol não demorou a sair. Aos seis minutos, Bobadilla iniciou a jogada, encontrou Ferreirinha, que limpou a marcação e serviu Luciano de frente para o gol. O camisa 10 finalizou com perigo, mas o goleiro fez uma defesa espetacular com os pés. No rebote, Bobadilla não desperdiçou: apenas empurrou para o fundo da rede e colocou o Tricolor na frente na Vila.

Mesmo à frente do placar, o São Paulo não recuou e continuou pressionando o Juventude. Luciano e, principalmente, Ferreirinha e Tapia pelo lado esquerdo criaram boas oportunidades. Ferreirinha acionou Luciano, que bateu de primeira na entrada da área e viu a bola passar raspando a trave. Pouco depois, Ferreirinha encontrou Luiz Gustavo, que finalizou fraco, facilitando a defesa de Ruan Carneiro.

O Juventude respondeu rápido. Caíque avançou pela intermediária, limpou a marcação e arriscou de fora da área; a bola desviou na defesa são-paulina, mas não suficiente para surpreender Rafael.

O Tricolor seguiu criando chances. Luciano finalizou com a perna esquerda, e Tapia ainda reclamou de um pênalti após queda dentro da área, mantendo a pressão constante sobre a defesa adversária.

Nos minutos finais do primeiro tempo, o Juventude quase empatou em uma bomba de Jadson de fora da área. A bola desviou, enganou o goleiro Rafael, que precisou fazer uma defesa incrível com os pés, e ainda tocou na trave antes de sair pela linha de fundo.

No intervalo, Ferreirinha deixou o campo com um saco de gelo na coxa esquerda, e Lucca entrou para reforçar o ataque são-paulino na segunda etapa.

Na volta do intervalo, o São Paulo teve sua primeira finalização com Ênio, que entrou no segundo tempo na vaga de Giovanny. Lucas Fernandes também foi acionado, substituindo Jadson.

Ênio recebeu a bola na intermediária, girou o corpo e arriscou de perna direita. A finalização saiu mascada, facilitando a defesa de Rafael. Pouco depois, Luciano assustou ao sentir a coxa e precisou ser retirado de maca, mas, para alívio do Tricolor, se recuperou e voltou rapidamente ao jogo.

O Juventude continuou pressionando. Taliari recebeu na grande área e rolou para Lucas Fernandes, que bateu de primeira, obrigando Rafael a mais uma grande defesa. Em seguida, Formiga ganhou a ponta direita e cruzou de cabeça para a chegada de Taliari, que tentou finalizar, mas teve o chute travado pela zaga são-paulina. Na cobrança de falta, Taliari bateu na barreira, e Marcos Paulo completou de cabeça, sem sucesso.

O Tricolor respondeu com Lucca em duas jogadas perigosas: primeiro tabelando com Tapia até sofrer falta; depois, driblando a marcação e cruzando para Luciano, que testou de cabeça e viu Rafael espalmar para escanteio.

Em outra investida, Tapia recebeu lançamento no ataque, conduziu a bola e invadiu a área, de frente para o gol, mas a zaga do Juventude conseguiu cortar no momento certo, mantendo a defesa firme.

Aos 29 minutos, após cobrança de escanteio, Luciano subiu e desviou de cabeça, e a bola sobrou para Ferraresi. O zagueiro girou o corpo e finalizou de perna esquerda, na linha da pequena área, mas a bola subiu e foi para fora, quase ampliando o placar para o Tricolor.

O Juventude quase reagiu em seguida, também em escanteio: Matheus Babi subiu sozinho e cabeceou com perigo no canto esquerdo do gol, mas a bola raspou a trave, tirando tinta do travessão. No lance seguinte, Igor Formiga foi expulso após dura falta em Lucca. O árbitro utilizou o VAR para confirmar a decisão, alterando a cor do cartão para vermelho.

A etapa final reservou ainda mais emoções. Rigoni ampliou para o São Paulo em grande estilo: o argentino recebeu com liberdade pela ponta esquerda, avançou e bateu de perna canhota no canto esquerdo do goleiro, sem chances de defesa.

Porém, no lance seguinte, o Tricolor sofreu um golpe: Ferraresi marcou um gol contra. Após um lançamento na grande área, o zagueiro subiu para disputar a bola com Matheus Babi, mas acabou cabeceando para o próprio gol, reduzindo a vantagem do São Paulo.

Ficha Técnica

SÃO PAULO 2 X 1 JUVENTUDE

CAMPEONATO BRASILEIRO - 35ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 23 de novembro de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP);

🗣️ Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Joverton Wesley De Souza Lima (RO)

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

🟨 Cartões amarelos: Mandaca (Juventude) - Sabino, Pablo Maia, Lucca, Rafael e Bobadilla (São Paulo)

🟥 Cartão vermelho: Igor Formiga (Juventude)

🥅 Gols: Bobadilla (6'/1ºT) e Rigoni (48'/2ºT) - São Paulo; contra de Ferraresi para o Juventude

👭Público: 6.468

💰Renda: R$ 364.679,50

Escalações:

SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)

Rafael, Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Maik, Pablo Maia (Marcos Antônio), Luiz Gustavo (Felipe Negrucci), Bobadilla e Ferreira (Lucca); Tapia (Rigoni) e Luciano (Paulinho).

JUVENTUDE (Técnico: Thiago Carpini)

Ruan Carneiro; Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcos Paulo (Matheus Babi); Igor Formiga, Caíque (Edison Negueba), Jadson (Lucas Fernandes/Giraldo), Mandaca e Marcelo Hermes; Giovanny (Ênio) e Gabriel Taliari.