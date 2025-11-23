menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Rodada em andamento aumenta probabilidade de rebaixamento de Santos e Vasco

Resultados deixam clubes da parte baixa da tabela mais próximos da Série B

Lance!
São Paulo (SP)
Dia 23/11/2025
21:41
Vasco foi derrotado para o Bahia na rodada (Foto: Filipe Reveles/Photo Premium/Gazeta Press)
A 35ª rodada do Campeonato Brasileiro ainda não terminou, mas o sinal de alerta voltou a acender para clubes como Santos, Internacional, Ceará e, agora, Vasco, cujas chances de rebaixamento aumentaram em relação à rodada passada. A diferença é que o Gigante da Colina já entrou em campo nesta rodada.

A situação da zona de rebaixamento começa a se desenhar com maior clareza. O Sport já está matematicamente rebaixado, seguido por Juventude, com 98% de probabilidade de queda, e Fortaleza, com 89,9%. 

Mais abaixo na tabela, Santos e Vitória aparecem probabilidades de 54,6% ( 47% na rodada anterior) e 44,4% (68% na rodada anterior), respectivamente. Internacional (8,1%, antes 6%) e Vasco (2,6%, antes 0,96%) seguem na sequência.

Na parte final da lista, Ceará (1,8%), Grêmio (0,5%), Atlético-MG (0,0457%), Bragantino (0,0165%) e Corinthians (0,0024%) têm chances menores de rebaixamento, mas seguem sob observação.

Os números são do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

Probabilidade de rebaixamento abaixo:

  • Sport — 100%
  • Juventude — 98%
  • Fortaleza — 89,9%
  • Santos — 54,6%
  • Vitória — 44,4%
  • Internacional — 8,1%
  • Vasco da Gama — 2,6%
  • Ceará — 1,8%
  • Grêmio — 0,5%
  • Atlético-MG — 0,0457%
  • Bragantino — 0,0165%
  • Corinthians — 0,0024%
Vojvoda tem apenas três vitórias no comando do Santos. (Foto: : Jota Erre/ Agif/Gazeta Press)
Santos ainda joga na rodada (Foto: : Jota Erre/ Agif/Gazeta Press)

Andamento da 35ª rodada

O Vasco visitou o Bahia e perdeu por 1 a 0, com gol de Erick Pulga. Santos e Internacional se enfrentam nesta segunda-feira (24), enquanto o Ceará encara o Mirassol fora de casa no mesmo dia. A rodada também registrou a vitória do Vitória sobre o Sport por 3 a 1, dando um alívio temporário ao Leão. 

O Juventude, por sua vez, perdeu para o São Paulo e vê sua situação cada vez mais delicada. O Fortaleza terá um jogo pendente contra o Atlético-MG, adiado devido à final da Sul-Americana.

