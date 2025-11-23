Rodada em andamento aumenta probabilidade de rebaixamento de Santos e Vasco
Resultados deixam clubes da parte baixa da tabela mais próximos da Série B
- Matéria
- Mais Notícias
A 35ª rodada do Campeonato Brasileiro ainda não terminou, mas o sinal de alerta voltou a acender para clubes como Santos, Internacional, Ceará e, agora, Vasco, cujas chances de rebaixamento aumentaram em relação à rodada passada. A diferença é que o Gigante da Colina já entrou em campo nesta rodada.
Relacionadas
A situação da zona de rebaixamento começa a se desenhar com maior clareza. O Sport já está matematicamente rebaixado, seguido por Juventude, com 98% de probabilidade de queda, e Fortaleza, com 89,9%.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Mais abaixo na tabela, Santos e Vitória aparecem probabilidades de 54,6% ( 47% na rodada anterior) e 44,4% (68% na rodada anterior), respectivamente. Internacional (8,1%, antes 6%) e Vasco (2,6%, antes 0,96%) seguem na sequência.
Na parte final da lista, Ceará (1,8%), Grêmio (0,5%), Atlético-MG (0,0457%), Bragantino (0,0165%) e Corinthians (0,0024%) têm chances menores de rebaixamento, mas seguem sob observação.
Os números são do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).
Probabilidade de rebaixamento abaixo:
- Sport — 100%
- Juventude — 98%
- Fortaleza — 89,9%
- Santos — 54,6%
- Vitória — 44,4%
- Internacional — 8,1%
- Vasco da Gama — 2,6%
- Ceará — 1,8%
- Grêmio — 0,5%
- Atlético-MG — 0,0457%
- Bragantino — 0,0165%
- Corinthians — 0,0024%
Andamento da 35ª rodada
O Vasco visitou o Bahia e perdeu por 1 a 0, com gol de Erick Pulga. Santos e Internacional se enfrentam nesta segunda-feira (24), enquanto o Ceará encara o Mirassol fora de casa no mesmo dia. A rodada também registrou a vitória do Vitória sobre o Sport por 3 a 1, dando um alívio temporário ao Leão.
O Juventude, por sua vez, perdeu para o São Paulo e vê sua situação cada vez mais delicada. O Fortaleza terá um jogo pendente contra o Atlético-MG, adiado devido à final da Sul-Americana.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias