Diniz admite preocupação do Vasco com o Z-4: 'Tem que pontuar'

O técnico Fernando Diniz admitiu neste domingo (23) que "o rebaixamento, lógico, é uma questão" que o Vasco precisa considerar. Em entrevista coletiva após a derrota por 1 a 0 para o Bahia, na Fonte Nova, o treinador afirmou que a equipe precisa voltar a pontuar.

A derrota para o tricolor baiana foi a quinta consecutiva do Vasco no Brasileirão. A equipe estacionou nos 42 pontos e pode cair para a 15ª posição até o fim da rodada.

— Claro que a gente vê (possibilidade de rebaixamento). E tem que ver mesmo. A gente não tem pontuação ainda. Faltam três jogos e a gente precisa pontuar — declarou Diniz, para depois lembrar da sequência de quatro vitórias consecutivas do Vasco que antecederam este mau momento.

— Um dos erros principais do time é que, quando o campeonato se apresentou para a gente, a gente tinha repertório, condição, jogando futebol da maneira que a gente podia aspirar coisa melhor, e a gente rejeitou. A gente não abraçou. A torcida incentivando e apoiando. Se você não vai, você fica. Ou a gente vai para cima ou para baixo, se você não vai, não produz e não ganha jogo — lembrou o técnico.

— Chegamos a ficar em sétimo na tabela. A gente podia ter avançado mais, podia estar falando de outra coisa hoje, mas a realidade é essa. A gente precisa pontuar, e o rebaixamento, lógico, é uma questão. Faltam três jogos para terminar o campeonato, e precisamos ganhar jogo. A torcida está certa de fazer conta, e a gente tem que ganhar jogo. É isso que a gente tem que fazer.

Fernando Diniz vê melhora no 'aspecto anímico' do Vasco diante do Bahia

Sobre a quinta derrota consecutiva do Vasco no Brasileirão, Fernando Diniz considerou que elas foram diferentes entre si.

— As cinco derrotas têm características muito distintas. O jogo de hoje (domingo), por exemplo, não foi igual à derrota contra o Grêmio. Juventude e São Paulo também não têm nada a ver. Acho que Grêmio e Botafogo foram muito parecidas, em que a gente foi muito apático, do começo até o final do jogo. Hoje, o aspecto anímico melhorou — avaliou Fernando Diniz

— A gente marcou melhor. Estávamos com dificuldade de criar, o time ficou com certa falta de confiança, faltou coragem para poder fazer as coisas, para adentrar mais o último terço no campo e conseguir construir o maior nível de finalizações. Mas teve muito mais vontade de marcar e de se defender, o jogo foi mais equilibrado. E a expulsão acabou determinando muito o resultado do jogo.