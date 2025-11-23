Renato Kayzer se emociona após triunfo do Vitória: 'Inexplicável'

O Vitória superou o Sport por 3 a 1 na noite deste domingo (23), fora de casa, valendo pela 35ª rodada do Brasileirão. Renato Kayzer, autor do terceiro gol baiano, se emocionou ao falar sobre o resultado na Ilha do Retiro.

— A gente precisava desse resultado fora de casa. Inexplicável o que o torcedor está fazendo para a gente. É agradecer o apoio deles, fizeram uma festa na nossa saída de Salvador. Agradecer a Deus por não ter me desamparado. Momento difícil. Vocês não sabem o quanto que eu gosto disso. Futebol para mim é tudo. Mudou a minha vida, a vida da minha família. E vem me surpreendendo desde os meus nove anos de idade - disse, emocionado, o atacante.

— Estar dentro de campo, para mim, é a maior felicidade do mundo. Ainda depois de uma lesão grave que tive há um tempo atrás. Só agradecer a Deus e continuar na caminhada, a gente sabe da dificuldade que é o Campeonato Brasileiro. É fazer um bom jogo dentro de casa na próxima semana. Tenho certeza de que a torcida vai lotar o Barradão como sempre fazem, vão fazer uma grande festa. Para se Deus quiser a gente conseguir um grande resultado - completou.

Renato Kayzer comemora gol do Vitória contra o Sport, em jogo pelo Brasileirão (Foto: Marlon Costa/AGIF/Gazeta Press)

Em campo, o time de Jair Ventura abriu o placar com um gol contra de Luan Cândido. Pouco depois, Cantalapiedra ampliou o marcador. O Sport diminuiu com Pablo, mas o gol de Renato Kayzer decretou a vitória baiana.

O resultado levou o Vitória para a 16ª colocação, fora do Z4, com 39 pontos. A equipe ainda pode ser ultrapassada pelo Santos na rodada, visto que os paulistas encaram o Internacional na segunda-feira (24).

Próximo jogo do Vitória

Após derrotar o Sport, o Vitória voltará a campo no sábado (29), em casa, contra o Mirassol. O duelo pelo Campeonato Brasileiro terá início às 16h (de Brasília).