Dorival lamenta derrota para o Cruzeiro, mas ressalta dedicação: 'Não faltou luta'

O Corinthians sofreu uma derrota por 3 a 0 para o Cruzeiro na noite deste domingo (23), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe paulista teve dificuldades para criar jogadas, finalizou pouco e foi facilmente superada pelo adversário, que marcou três gols sem sofrer maiores riscos. A derrota amplia a preocupação do time, que, nas últimas rodadas, tem dificuldade para engrenar.

Em coletiva após o jogo, o técnico Dorival Júnior evitou usar termos como "vergonha" para comentar o resultado. O treinador destacou que o Timão tem enfrentado dificuldades tanto contra equipes mais fortes quanto diante de adversários teoricamente inferiores, e que, em diversas oportunidades, boas atuações não se refletiram em pontos conquistados.

— Envergonhada, não. Não faltou luta, não faltou entrega. Tivemos dificuldades fora de casa contra equipes menores, mas também com equipes maiores. Em muitos momentos fizemos partidas boas, equilibradas, sem que o resultado tenha acontecido. Realmente fomos muito irregulares ao longo do campeonato, impressionante como deixamos escapar pontos importantes atuando bem ou não. Tivemos boas atuações também, mas não fomos felizes nos resultados, o que tem nos tirado a tranquilidade. Mudam-se nomes, sistemas, posições, enfim — disse Dorival.

Dorival Júnior explicou a escolha pelo zagueiro Tchoca e não de André Ramalho, afirmando que as decisões sobre a escalação dependem do momento da partida. Segundo o técnico, a opção por Tchoca foi estratégica, enquanto André Ramalho seria utilizado caso o foco fosse reforçar a marcação.

O treinador também destacou que cada escolha é pontual e busca atender às necessidades do time em situações específicas, sem indicar preferência definitiva por um jogador em detrimento do outro.

— Em cada momento que você tira alguém o outro é questionado, outro dia o retorno do André Ramalho e a não presença do Tchoca. Hoje a ausência de um, a escolha do outro, é questão de momento. Hoje a questão foi que precisávamos da bola, por isso eu escolhi o Tchoca. Outra opção foi escolher o André para reforçar a marcação — completou Dorival.

Kaio Jorge, do Cruzeiro, marca contra o Corinthians (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Corinthians no Brasileirão

O Corinthians ocupa a décima posição na tabela do Brasileirão, somando 45 pontos em 35 jogos. A equipe conquistou 12 vitórias, empatou em nove oportunidades e sofreu 14 derrotas, acumulando um saldo de gols de -4, com 38 gols marcados e 42 sofridos.

Nos últimos cinco jogos, o Timão teve desempenho irregular, com duas vitórias e três derrotas. A queda de rendimento surge em um momento decisivo na luta por uma vaga na Libertadores e nas fases finais da Copa do Brasil.

Próximos jogos

Corinthians x Botafogo - 30/11 - 16h - Neo Química Arena (SP)

Fortaleza x Corinthians - 03/12 - 19h - Castelão (CE)

Corinthians x Juventude - 07/12 - 15h - Neo Química Arena (SP)

Copa do Brasil