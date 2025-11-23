Internacional x Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo

A quatro pontos da zona de rebaixamento e a cinco dos "mágicos" 45, com 40 pontos, na 15ª colocação, o Internacional recebe, nesta segunda-feira (24), às 21h (de Brasília), o Santos, 16º, com 37. O duelo, válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, é o tradicional jogo de seis pontos para o Colorado, que se vencer, se afasta ainda mais do Z4. Para o Peixe, a vitória significa se manter à frente do Vitória, 17º colocado. O jogo do estádio Beira-Rio terá transmissão da Sportv e da Premiere (ambas TV paga).

Ficha do jogo INT SAN 35ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora Segunda-feira, 24 de novembro, 21h (de Brasília) Local Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS) Árbitro Davi De Oliveira Lacerda (ES) Assistentes Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Douglas Pagung (ES) Var Caio Max Augusto Vieira (GO) Onde assistir

Como chegam Internacional e Santos

Internacional e Santos chegam às 35ª rodada do Brasileirão quase em igualdade de cenário. As tuas equipes lutam para se afastar da zona de rebaixamento e para escapar de uma possível queda. Conforme cálculo da UFMG, o Alvirrubro de 6,1% de disputar a Série B em 2026, e o Peixe, 47,5%.

Com a vitória de 2 a 1 sobre o Ceará, no meio da semana e a "pacificação" com a torcida, que levou 4 mil pessoas ao treino no sábado (22) e esgotou os ingressos para esta segunda, o Colorado chega em melhor momento. Uma vitória, praticamente afasta as chances de queda. O Inter não terá Ivan, lesionado e fora do restante da temporada, Luis Otávio, suspenso pelo terceiro amarelo, Carbonero e Bruno Tabata, expulsos diante do Vozão.

Já o Santos, vem de empate em 1 a 1 contra o Mirassol. A principal dúvida do técnico Juan Pablo Vojvoda é a presença de Neymar. O camisa 10 alvinegro atuou nos últimos quatro jogos e deve passar por reavaliação para saber se entrará em campo no Beira-Rio. Há a possibilidade dele ser poupado para a partida seguida, contra o Sport, na Vila Belmiro. Segundo apuração do Lance!, a diretoria do clube da Baixada Santista considera o duelo um jogo de risco e teme perder Neymar pelo restante da temporada.

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X SANTOS

35ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: segunda-feira, 24 de novembro de 2025, às 21h (de Brasília);

📍 Local: estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere (ambas TV fechada)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL: Anthoni; Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabei; Bruno Gomes e Thiago Maia; Vitinho, Alan Patrick e Rafael Borré (Gustavo Prado); Ricardo Mathias (Rafael Borrré). (Técnico: Ramón Díaz).

SANTOS: Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Luan Peres e Souza; Arão, Schmidt e Zé Rafael; Rollheiser (Guilherme), Lautaro Díaz e Barreal. (Técnico: Juan Pablo Vojvoda).

