Reta final do Brasileirão acirra briga contra rebaixamento entre gigantes; veja chances
Santos e Internacional estão entre os times que podem jogar a Série B de 2026
- Matéria
- Mais Notícias
Restando duas rodadas para o fim do Brasileirão, a briga contra o rebaixamento segue intensa, com Fortaleza, Internacional, Santos, Vitória e Ceará na disputa. Dois times já estão rebaixados, faltando mais dois para definir o quarteto que jogará a Série B de 2026.
Relacionadas
📲Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Os resultados da 36ª rodada deixaram a tabela mais embolada e o futuro indefinido. Começou com o Tricolor de Aço conquistando uma vitória importante sobre o Atlético-MG e o Colorado sofrendo uma goleada do Vasco - que, inclusive, ocasionou a demissão de Ramón Diaz e o retorno de Abel Braga. O Peixe, por sua vez, venceu o Sport com tranquilidade, e o Rubro-Negro Baiano superou o Mirassol.
Dessa forma, a zona de rebaixamento agora é composta pelos já rebaixados Sport (20º) e Juventude (19º), e Fortaleza (18º, 40 pontos) e Internacional (17º, 41). O Santos é o primeiro fora da zona, com os mesmos 41 pontos e, à frente, o Vitória tem 42. Ceará, em 14º, tem 43.
Veja o risco de rebaixamento no Brasileirão
Nessa reta final, Fortaleza e Vitória conseguiram uma arrancada que pode salvá-los do rebaixamento no Brasileirão, mas precisarão manter o ritmo até o fim. A dupla nordestina emplacou uma sequência de invencibilidade que dura oito rodadas, para o Tricolor, e cinco para o Rubro-Negro.
A equipe de Neymar também está reagindo e possui dois empates e duas vitórias nos últimos quatro jogos disputados. O Colorado, por sua vez, é quem parece estar em situação mais delicada, com a recente troca no comando técnico e uma dura derrota sofrida no Rio de Janeiro.
Matematicamente, Bragantino, Atlético-MG, Vasco, Corinthians e Grêmio possuem risco de queda, mas a probabilidade é inferior a 1%. Confira as chances de cada time, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e próximos confrontos:
- Fortaleza - 69,5%: Corinthians (em casa) e Botafogo (fora);
- Internacional - 40,8%: São Paulo (fora) e Bragantino (em casa);
- Santos - 51,4%: Juventude (fora) e Cruzeiro (em casa);
- Vitória - 30,6%: Bragantino (fora) e São Paulo (em casa);
- Ceará - 7,5%: Flamengo (fora) e Palmeiras (em casa)
➡️ Simule os resultados do Brasileirão com o Simulador do Lance!
Veja como foram os jogos da 36ª rodada:
➡️ Melhores momentos: Fortaleza vence o Atlético-MG e segue vivo na luta contra o rebaixamento
➡️ Melhores momentos: Debaixo de muita chuva, Vasco goleia o Internacional em São Januário
➡️ Melhores momentos: Mesmo lesionado, Neymar brilha e ajuda o Santos a sair do Z4
➡️ Melhores momentos: Vitória confirma boa fase, bate o Mirassol e deixa Z-4 da Série A
- Matéria
- Mais Notícias