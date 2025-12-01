Restando duas rodadas para o fim do Brasileirão, a briga contra o rebaixamento segue intensa, com Fortaleza, Internacional, Santos, Vitória e Ceará na disputa. Dois times já estão rebaixados, faltando mais dois para definir o quarteto que jogará a Série B de 2026.

Os resultados da 36ª rodada deixaram a tabela mais embolada e o futuro indefinido. Começou com o Tricolor de Aço conquistando uma vitória importante sobre o Atlético-MG e o Colorado sofrendo uma goleada do Vasco - que, inclusive, ocasionou a demissão de Ramón Diaz e o retorno de Abel Braga. O Peixe, por sua vez, venceu o Sport com tranquilidade, e o Rubro-Negro Baiano superou o Mirassol.

Dessa forma, a zona de rebaixamento agora é composta pelos já rebaixados Sport (20º) e Juventude (19º), e Fortaleza (18º, 40 pontos) e Internacional (17º, 41). O Santos é o primeiro fora da zona, com os mesmos 41 pontos e, à frente, o Vitória tem 42. Ceará, em 14º, tem 43.

Veja o risco de rebaixamento no Brasileirão

Nessa reta final, Fortaleza e Vitória conseguiram uma arrancada que pode salvá-los do rebaixamento no Brasileirão, mas precisarão manter o ritmo até o fim. A dupla nordestina emplacou uma sequência de invencibilidade que dura oito rodadas, para o Tricolor, e cinco para o Rubro-Negro.

A equipe de Neymar também está reagindo e possui dois empates e duas vitórias nos últimos quatro jogos disputados. O Colorado, por sua vez, é quem parece estar em situação mais delicada, com a recente troca no comando técnico e uma dura derrota sofrida no Rio de Janeiro.

Matematicamente, Bragantino, Atlético-MG, Vasco, Corinthians e Grêmio possuem risco de queda, mas a probabilidade é inferior a 1%. Confira as chances de cada time, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e próximos confrontos:

Fortaleza - 69,5% : Corinthians (em casa) e Botafogo (fora);

: Corinthians (em casa) e Botafogo (fora); Internacional - 40,8% : São Paulo (fora) e Bragantino (em casa);

: São Paulo (fora) e Bragantino (em casa); Santos - 51,4% : Juventude (fora) e Cruzeiro (em casa);

: Juventude (fora) e Cruzeiro (em casa); Vitória - 30,6% : Bragantino (fora) e São Paulo (em casa);

: Bragantino (fora) e São Paulo (em casa); Ceará - 7,5%: Flamengo (fora) e Palmeiras (em casa)

Veja como foram os jogos da 36ª rodada:

