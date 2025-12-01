menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Com foco no Brasileirão, veja a programação do Flamengo após título da Libertadores

Rubro-Negro tem semana decisiva após tetracampeonato

6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/12/2025
11:32
Pedro, Léo Ortiz e Luiz Araújo durante comemoração do título do Flamengo (Foto: Daniel RAMALHO / AFP)
imagem cameraPedro, Léo Ortiz e Luiz Araújo durante comemoração do título do Flamengo (Foto: Daniel RAMALHO / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Após ser tetracampeão da Libertadores no último sábado, o Flamengo já virou a chave para mais um objetivo da temporada: o título do Brasileirão, que pode ser definido já nesta quarta-feira, no Maracanã, uma rodada antes do fim do campeonato.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

O clube divulgou o planejamento para a semana decisiva. Após festejar o título da Libertadores nos braços da torcida, no Centro do Rio de Janeiro, o elenco já se reapresentou às atividades no CT George Helal e tem treino marcado para às 15h30 (de Brasília) desta segunda-feira.

Na terça-feira, os jogadores têm compromisso no mesmo horário para treinamentos visando o duelo com o Ceará, às 21h30 (de Brasília), pela 37ª rodada do Brasileirão. Na quarta-feira, o único compromisso listado pelo clube é o confronto decisivo.

continua após a publicidade

➡️Pedro comanda trio elétrico do Flamengo em festa no Rio; veja os registros

Ainda não há informações sobre as datas das viagens da delegação. A última rodada do Campeonato Brasileiro será decidida contra o Mirassol, fora de casa. Já no dia 10 de dezembro, o clube tem compromisso com o Cruz Azul, no Dérbi das Américas, pela Copa Intercontinental, que será disputada em Doha.

Veja o planejamento do Flamengo para a semana

  • Segunda-feira (01/12) - 15h30 - treino - CT George Helal
  • Terça-feira (02/12) - 15h30 - treino - CT George Helal
  • Quarta-feira (03/12) - 21h30 - Flamengo x Ceará - Maracanã
Flamengo divulga programação para semana decisiva no Brasileirão (Foto: Divulgação)
Flamengo divulga programação para semana decisiva no Brasileirão (Foto: Divulgação)

Flamengo x Ceará promete grande festa no Maracanã pelo Brasileirão

Flamengo encara o Ceará nesta quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo no Maracanã marcará o reencontro com a torcida rubro-negra após a conquista do tetracampeonato da Libertadores. Além disso, o confronto poderá contar com a conquista do eneacampeonato da competição. Diante deste cenário, os ingressos já estão esgotados.

continua após a publicidade

A expectativa é que a torcida rubro-negra faça uma grande festa para essa partida. Afinal, além de exaltar os heróis pelo título importante na Libertadores, conquistado contra o Palmeiras, os flamenguistas precisam empurrar a equipe em busca dos três pontos para buscar uma nova taça.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias