Após ser tetracampeão da Libertadores no último sábado, o Flamengo já virou a chave para mais um objetivo da temporada: o título do Brasileirão, que pode ser definido já nesta quarta-feira, no Maracanã, uma rodada antes do fim do campeonato.

O clube divulgou o planejamento para a semana decisiva. Após festejar o título da Libertadores nos braços da torcida, no Centro do Rio de Janeiro, o elenco já se reapresentou às atividades no CT George Helal e tem treino marcado para às 15h30 (de Brasília) desta segunda-feira.

Na terça-feira, os jogadores têm compromisso no mesmo horário para treinamentos visando o duelo com o Ceará, às 21h30 (de Brasília), pela 37ª rodada do Brasileirão. Na quarta-feira, o único compromisso listado pelo clube é o confronto decisivo.

Ainda não há informações sobre as datas das viagens da delegação. A última rodada do Campeonato Brasileiro será decidida contra o Mirassol, fora de casa. Já no dia 10 de dezembro, o clube tem compromisso com o Cruz Azul, no Dérbi das Américas, pela Copa Intercontinental, que será disputada em Doha.

Veja o planejamento do Flamengo para a semana

Segunda-feira (01/12) - 15h30 - treino - CT George Helal

Terça-feira (02/12) - 15h30 - treino - CT George Helal

Quarta-feira (03/12) - 21h30 - Flamengo x Ceará - Maracanã

Flamengo divulga programação para semana decisiva no Brasileirão (Foto: Divulgação)

Flamengo x Ceará promete grande festa no Maracanã pelo Brasileirão

O Flamengo encara o Ceará nesta quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo no Maracanã marcará o reencontro com a torcida rubro-negra após a conquista do tetracampeonato da Libertadores. Além disso, o confronto poderá contar com a conquista do eneacampeonato da competição. Diante deste cenário, os ingressos já estão esgotados.

A expectativa é que a torcida rubro-negra faça uma grande festa para essa partida. Afinal, além de exaltar os heróis pelo título importante na Libertadores, conquistado contra o Palmeiras, os flamenguistas precisam empurrar a equipe em busca dos três pontos para buscar uma nova taça.

