Áudio do VAR e súmula do árbitro em Fortaleza x Atlético-MG: confira

Na noite do último domingo (30), o Fortaleza venceu o Atlético por 1 a 0 no Castelão, em jogo válido pela 35° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida contou com um lance polêmico e confusão ao final. Confira o áudio do VAR divulgado pela CBF e a comunicação com o juiz Davi de Oliveira Lacerda.

Na noite do último domingo (30), o Fortaleza venceu o Atlético por 1 a 0 no Castelão, em jogo válido pela 35° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida contou com um lance polêmico e confusão ao final. Confira o áudio do VAR divulgado pela CBF e a comunicação com o juiz Davi de Oliveira Lacerda.

continua após a publicidade

"Simulação" de Dudu

Aos 23 minutos de jogo, o atacante do Atlético Dudu, foi derrubado na área por Brítez, zagueiro do Fortaleza e o juiz não entendeu como pênalti. Além disso, Davi de Oliveira viu simulação do jogador alvinegro e aplicou o cartão amarelo.

"Simulação. Ele deixa de jogar e dobra a perna, o 92, quem provoca o contato é o branco (camisa do Atlético). Eu entendo como simulação."

No entanto, o árbitro é chamado ao VAR para analisar a jogada e a questão do cartão amarelo por simulação. O lance estava impedido, mas caso não tivesse e existisse o penal o juiz retiraria o cartão do atacante do Galo, justamente o que aconteceu.

continua após a publicidade

"Eu vou lá ver que tem o possível penal, mas tem o impedimento já confirmado. Eu só vou conferir lá, que se tiver o penal eu vou tirar o cartão do atleta."

Após a revisão, o árbitro retornou ao campo e retirou o cartão amarelo de simulação de Dudu: "Eu vou dar tiro livre indireto e retirar o cartão"

continua após a publicidade

Árbitro Davi de Oliveira Lacerda em Fortelza x Atlético (Foto: Stefania Lima/Gazeta Press)

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Confusão dos jogadores de Fortaleza e Atlético ao final

Outro aspecto da partida que gerou dúvidas foi o tumulto entre os jogadores de Fortaleza e Atlético ao final do jogo. Em súmula, Davi de Oliveira relatou o que viu da confusão:

"Informo que, após o término da partida, houve um pequeno tumulto entre as equipes, no qual as duas comissões técnicas adentraram ao campo de jogo para apartar a situação. Logo as equipes sanaram a desavença e foram para seus respectivos vestiários, não havendo nenhuma situação protocolar."

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza