Tetracampeão, Arrascaeta é o novo Rei da América? Entenda premiação

Camisa 10 do Flamengo foi eleito craque da Libertadores

3d13ae9e-b840-45f7-842b-b86ec9364191_eu-aspect-ratio-1024-1024
Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 01/12/2025
11:25
Giorgian De Arrascaeta venceu sua terceira temporada da Libertadores (Foto: Reprodução/Flamengo)
imagem cameraGiorgian De Arrascaeta venceu sua terceira temporada da Libertadores (Foto: Reprodução/Flamengo)
Giorgian De Arrascaeta coroou a noite de título do Flamengo no Monumental de Lima com mais um prêmio individual. Eleito pela Conmebol o craque da Libertadores de 2025, o uruguaio foi um dos destaques do Rubro-Negro na campanha rumo ao tetracampeonato continental — o primeiro de um clube brasileiro.

Na vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, Arrasca foi decisivo mais uma vez: deu a assistência para Danilo marcar o gol do título. O camisa 10 encerrou o torneio com dois gols e uma assistência em 11 jogos, participando diretamente das fases mais importantes da trajetória rubro-negra.

Rei da América: Arrascaeta chegou a três títulos da Libertadores com o Flamengo e foi eleito o craque da competição (Foto: Divulgação/Flamengo)
Arrascaeta chegou a três títulos da Libertadores com o Flamengo e foi eleito o craque da competição (Foto: Divulgação/Flamengo)

Rei da América x Melhor da Libertadores: prêmios diferentes que se confundem

A coroação de Arrascaeta como "Hero of the Tournament" da Libertadores pode gerar uma confusão que reaparece todos os anos nos debates esportivos: afinal, isso o torna automaticamente o Rei da América? A resposta é não.

O título de Rei da América é entregue tradicionalmente pelo jornal uruguaio "El País" e não possui qualquer vínculo oficial com a Conmebol ou com outra entidade do futebol. Trata-se de uma premiação independente.

Criado nos anos 1970 pelo jornal venezuelano "El Mundo", o prêmio inicialmente elegia jogadores sul-americanos atuando em qualquer clube do mundo. Em 1986, quando o "El País" assumiu a organização, o formato foi reformulado: desde então, apenas atletas e treinadores que atuam no continente concorrem.

A escolha é feita por cerca de 250 jornalistas de diferentes países, que votam no melhor jogador e no melhor técnico da temporada. Os vencedores costumam ser anunciados em 31 de dezembro.

Em 2024, o prêmio ficou com Luiz Henrique, do Botafogo, que superou nomes como Thiago Almada, Leo Fernández, Lionel Messi e Jefferson Savarino.

Últimos vencedores do "Rei da América" e de Melhor Jogador da Libertadores

  • 2024 – Luiz Henrique (Botafogo)
  • 2023 – Germán Cano (Fluminense)
  • 2022 – Pedro (Flamengo)
  • 2021 – Julián Álvarez (River Plate)
  • 2020 – Marinho (Santos)
  • 2019 – Gabriel Barbosa (Flamengo)
  • 2018 – Gonzalo "Pitty" Martínez (River Plate)
  • 2017 – Luan (Grêmio)
  • 2016 – Miguel Borja (Atlético Nacional)
  • 2015 – Carlos Sánchez (River Plate)
  • 2014 – Teófilo Gutiérrez (River Plate)
  • 2013 – Ronaldinho (Atlético-MG)
  • 2012 – Neymar (Santos)

Com o título, o protagonismo e o prêmio de craque da Libertadores, Arrascaeta entra com força na disputa — e pode, sim, ser o próximo a vestir a coroa de Rei da América.

