Abel Braga é apresentado pela oitava vez no Internacional

Abel Braga está sendo apresentado pela oitava vez no Internacional. O técnico chega com a missão de salvar o Colorado do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O time está na 17ª colocação da tabela, primeiro time do Z4. Para escapar, precisa vencer as duas partidas que terá o treinador como comandante – São Paulo, na quarta (3), e Bragantino, no sábado (7) – e torcer por resultados paralelos. Após esse último duelo, Abelão volta para a sua aposentadoria.

Ao desembarcar mais cedo, neste domingo (30), no aeroporto Salgado Filho, Abel comentou que o convite para comandar o Alvirrubro nesses dois jogos foi uma convocação.

– Só o Inter para fazer isso comigo! Eu estava em casa, tranquilo, ontem [sábado], quando o D'Ale [Andrés D'Alessandro, diretor esportivo do Inter] ligou. Agora, estou aqui – respondeu.

E é isso mesmo, poucos profissionais aceitariam deixar uma aposentadoria de três anos para salvar um time do rebaixamento. E isso só acontece porque Abelão tem uma história com o Inter. Afinal, o carioca de 73 anos tem outras sete passagens pelo Beira-Rio, incluindo partidas e títulos marcantes, como o Gre-Nal do Século e a Libertadores e Mundial de 2006.

Confira o histórico de Abel Braga pelo Inter

1ª vez – 1988-1989

Abel chegou ao Inter pela primeira vez com apenas três anos de carreira como treinador. A passagem foi marcada pelo Gre-Nal do Século, vitória de 2 a 1 de virada, com direito à classificação às finais do Brasileirão. Na decisão, o Alvirrubro parou no Bahia da elegância sutil de Bobô. Na Libertadores, o time foi eliminado nas semifinais pelo o Olimpia, naquele que foi um dos grandes traumas do torcedor colorado nos anos 1980.

Abel Braga na primeira passagem pelo Internacional, em 1988 (Foto: Arquivo/SC Internacional)

2ª e 3ª vezes – anos 1990

Abel Braga treinou o Inter em duas oportunidades na década de 1990. A primeira delas foi em 1991, quando substituiu Ênio Andrade. Foi demitido após perder um Gre-Nal no Olímpico. Quatro anos depois, voltou ao time. Assim como na passagem anterior, não conseguiu resultados expressivos e deixou o clube com poucos meses de trabalho.

4ª, 5ª e 6ª vezes – anos 2000

Foi a década de outro de Abel na casamata colorada, com as duas maiores conquistas da história do Inter e de sua carreira. Em 2006, até perdeu o Gauchão, mas venceu a tão sonhada primeira Libertadores do clube e conquistou o Mundial de Clubes contra o Barcelona, um título que parecia impossível para muitos.

Abel Braga, técnico do Internacional, no Japão, em 2006 (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Em 2007, Abel foi demitido após eliminações nas primeiras fases do Gauchão e da Libertadores. Contudo, após quatro meses, voltou ao Colorado e contribuiu com a formação do elenco que seria campeão da Sul-Americana no ano seguinte. Em 2008, Abel conquistou o Gauchão pela primeira vez, mas foi anunciado pelo Al-Jazira-EAU, semanas depois. Chegava ao fim a quinta passagem do técnico por Porto Alegre.

6ª vez – 2014

Abel chegou ao Inter dois anos depois de levantar seu primeiro Brasileirão, com o Fluminense. De cara, levou o time ao título gaúcho com duas vitórias sobre o Grêmio na decisão. Depois, liderou o Alvirrubro em boa campanha no Brasileiro, que terminou com o Colorado na terceira colocação. Mesmo querendo seguir no time, seu contrato não foi renovado, já que Vitorio Piffero, presidente eleito para 2015, tinha outros planos, trazendo Diego Aguirre.

7ª vez – 2020-2021

A passagem mais recente é também a que conta com um dos momentos mais tristes pelo Inter. Abel chegou para substituir Eduardo Coudet e protagonizou uma arrancada de 12 jogos sem derrota, com direito a nove vitórias consecutivas, no Brasileirão. Foi vice, a um ponto atrás do Flamengo, com disputa até a última rodada. Apesar da campanha, Alessandro Barcellos, que assumia a presidência do clube, tinha outros planos, trazendo Miguel Ángel Ramírez.