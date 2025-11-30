menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsInternacional

Abel Braga é apresentado pela oitava vez no Internacional

Técnico comandara o Colorado por dois jogos, com missão de seguir na Série A

Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 30/11/2025
19:02
Abel Braga sendo apresentado aos jogadores do Internacional
imagem cameraAbel Braga conversa com os jogadores do Internacional no CT Parque Gigante (Foto: Reprodução/YouTube)
Abel Braga está sendo apresentado pela oitava vez no Internacional. O técnico chega com a missão de salvar o Colorado do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O time está na 17ª colocação da tabela, primeiro time do Z4. Para escapar, precisa vencer as duas partidas que terá o treinador como comandante – São Paulo, na quarta (3), e Bragantino, no sábado (7) – e torcer por resultados paralelos. Após esse último duelo, Abelão volta para a sua aposentadoria.

Confira ao vivo coletiva de apresentação de Abelão:

Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Ao desembarcar mais cedo, neste domingo (30), no aeroporto Salgado Filho, Abel comentou que o convite para comandar o Alvirrubro nesses dois jogos foi uma convocação.

– Só o Inter para fazer isso comigo! Eu estava em casa, tranquilo, ontem [sábado], quando o D'Ale [Andrés D'Alessandro, diretor esportivo do Inter] ligou. Agora, estou aqui – respondeu.

E é isso mesmo, poucos profissionais aceitariam deixar uma aposentadoria de três anos para salvar um time do rebaixamento. E isso só acontece porque Abelão tem uma história com o Inter. Afinal, o carioca de 73 anos tem outras sete passagens pelo Beira-Rio, incluindo partidas e títulos marcantes, como o Gre-Nal do Século e a Libertadores e Mundial de 2006.  

Confira o histórico de Abel Braga pelo Inter

1ª vez – 1988-1989

  1. Abel chegou ao Inter pela primeira vez com apenas três anos de carreira como treinador. A passagem foi marcada pelo Gre-Nal do Século, vitória de 2 a 1 de virada, com direito à classificação às finais do Brasileirão. Na decisão, o Alvirrubro parou no Bahia da elegância sutil de Bobô. Na Libertadores, o time foi eliminado nas semifinais pelo o Olimpia, naquele que foi um dos grandes traumas do torcedor colorado nos anos 1980.
Abel Braga na primeira passagem pelo Internacional, em 1988
Abel Braga na primeira passagem pelo Internacional, em 1988 (Foto: Arquivo/SC Internacional)

2ª e 3ª vezes – anos 1990

  1. Abel Braga treinou o Inter em duas oportunidades na década de 1990. A primeira delas foi em 1991, quando substituiu Ênio Andrade. Foi demitido após perder um Gre-Nal no Olímpico. Quatro anos depois, voltou ao time. Assim como na passagem anterior, não conseguiu resultados expressivos e deixou o clube com poucos meses de trabalho.

4ª, 5ª e 6ª vezes – anos 2000

  1. Foi a década de outro de Abel na casamata colorada, com as duas maiores conquistas da história do Inter e de sua carreira. Em 2006, até perdeu o Gauchão, mas venceu a tão sonhada primeira Libertadores do clube e conquistou o Mundial de Clubes contra o Barcelona, um título que parecia impossível para muitos.
Abel Braga, técnico do Internacional em 2006
Abel Braga, técnico do Internacional, no Japão, em 2006 (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
  1. Em 2007, Abel foi demitido após eliminações nas primeiras fases do Gauchão e da Libertadores. Contudo, após quatro meses, voltou ao Colorado e contribuiu com a formação do elenco que seria campeão da Sul-Americana no ano seguinte. Em 2008, Abel conquistou o Gauchão pela primeira vez, mas foi anunciado pelo Al-Jazira-EAU, semanas depois. Chegava ao fim a quinta passagem do técnico por Porto Alegre.

6ª vez – 2014

  1. Abel chegou ao Inter dois anos depois de levantar seu primeiro Brasileirão, com o Fluminense. De cara, levou o time ao título gaúcho com duas vitórias sobre o Grêmio na decisão. Depois, liderou o Alvirrubro em boa campanha no Brasileiro, que terminou com o Colorado na terceira colocação. Mesmo querendo seguir no time, seu contrato não foi renovado, já que Vitorio Piffero, presidente eleito para 2015, tinha outros planos, trazendo Diego Aguirre.

7ª vez – 2020-2021

  • A passagem mais recente é também a que conta com um dos momentos mais tristes pelo Inter. Abel chegou para substituir Eduardo Coudet e protagonizou uma arrancada de 12 jogos sem derrota, com direito a nove vitórias consecutivas, no Brasileirão. Foi vice, a um ponto atrás do Flamengo, com disputa até a última rodada. Apesar da campanha, Alessandro Barcellos, que assumia a presidência do clube, tinha outros planos, trazendo Miguel Ángel Ramírez.
Abel Braga
Abel no comando do Inter na temporada 2020/2021 (Ricardo Duarte/Divulgação/Internacional)

