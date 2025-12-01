Súmula detalha expulsão de Jeffinho em Corinthians x Botafogo

A súmula registrada pelo árbitro Jonathan Benkenstein Pinheiro para o duelo entre Corinthians e Botafogo detalhou a expulsão de Jeffinho, atacante do Alvinegro Carioca. O jogador, que estava no banco de reservas, recebeu o cartão vermelho já nos acréscimos do empate por 2 a 2 desse domingo (30), quando se iniciou uma confusão entre atletas das duas equipes. Segundo o juiz, foi punido por "conduta violenta" ao "golpear com os dois braços" o volante adversário Maycon.

— Motivo V2, culpado de conduta violenta: com a partida paralisada, sair de seu reservado, adentrar ao campo de jogo e golpear com os dois braços seu adversário número 7, Sr. Maycon de Andrade Barberan, praticando, assim, conduta violenta. O atleta atingido seguiu na partida, e o atleta expulso se dirigiu ao vestiário imediatamente — escreveu o árbitro.

A briga alvinegra começou com discussão dentro de campo entre Gui Negão, do Corinthians, e Marçal, do Botafogo, após dividida. Outros atletas logo entraram na discussão, como o corintiano Maycon e os botafoguenses Allan e Marlon Freitas. Jeffinho, então, veio do banco de reservas e atingiu um dos adversários.

Jeffinho é expulso em meio à confusão entre jogadores de Botafogo e Corinthians (Foto: Joisel Amaral / Agif / Gazeta Press)

Como foi o jogo entre Corinthians e Botafogo?

Corinthians e Botafogo fizeram uma partida movimentada na Neo Química Arena pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em jogo marcado por golaços, as equipes empataram por 2 a 2.

Raniele e Gustavo Henrique, após ótima jogada de Vitinho, marcaram para o Corinthians. Cuiabano e Barrera, em um belo voleio, balançaram as redes para o Botafogo. O primeiro tempo foi de domínio paulista, que abriu o placar. O Glorioso voltou melhor na segunda etapa, virou o jogo, mas, empurrado pela Fiel, o Timão buscou o empate.

Com o resultado, o Corinthians subiu para a nona colocação na tabela do Brasileirão, com 46 pontos. O Botafogo ultrapassou o Fluminense e está no quinto lugar, com 59 pontos.