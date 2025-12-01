Santos aposta em Neymar e cenário favorável para evitar o rebaixamento

O Santos encara a reta final do Brasileirão pressionado, mas com elementos que reacendem a esperança da torcida. A principal expectativa gira em torno de Neymar. O clube conta com a possibilidade de utilizar o atacante contra o Juventude, caso a recuperação evolua bem. Mesmo lesionado, Neymar é visto como um trunfo para o jogo decisivo, já que sua presença pode elevar o nível técnico e emocional da equipe. O jogo será nesta quarta-feira, dia 3, no Alfredo Jaconi.

Contra o Sport, foi a campo no sacrifício e rendeu. O atleta quem abriu o placar na vitória por 3 a 0. Porém, alguns desafios surgem. O fim de semana não ajudou o Santos. O triunfo do Vitória diante do Mirassol impediu que a classificação ficasse mais confortável, mantendo o clube paulista em alerta total. Apesar disso, alguns fatores externos trabalham a favor.

O Juventude já está matematicamente rebaixado, o que pode influenciar no clima e na postura da equipe gaúcha. Nas redes sociais, torcedores do Juventude chegaram a comentar, de forma irônica, que o time deveria facilitar para o Santos para prejudicar o Internacional, rival direto na luta contra a queda.

No elenco santista, o técnico Juan Pablo Vojvoda deve ter poucas mudanças. O treinador afirmou que pretende mexer o mínimo possível na escalação, embora admita que a sequência de ausências ao longo da temporada sempre dificulta essa estabilidade.

A tendência é que o time seja semelhante ao utilizado nas últimas rodadas, com exceção das baixas já confirmadas.