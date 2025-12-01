menu hamburguer
Palmeiras

Palmeiras se reapresenta após derrota na Libertadores e vira o foco para o Brasileirão

Alviverde treinará novamente na próxima terça-feira antes de embarcar para Belo Horizonte, onde enfrenta o Atlético-MG, pela penúltima rodada da competição nacional

Vitor Palhares
Enviado especial
Dia 01/12/2025
11:51
Palmeiras ficou com o vice da Libertadores
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Photo by ERNESTO BENAVIDES / AFP)
LIMA (PER) - O Palmeiras retornou aos treinamentos na manhã desta segunda-feira (1º), na Academia de Futebol, e virou a chave para o Brasileirão após a derrota por 1 a 0 na final da Libertadores para o Flamengo, em Lima.

+ Como o Palmeiras pode evitar título do Flamengo no Brasileirão

Em São Paulo desde a manhã do último domingo, o elenco recebeu descanso após a viagem ao Peru e iniciou os preparativos para enfrentar o Atlético-MG, fora de casa. A equipe alviverde ainda realizará uma nova atividade no CT antes de embarcar para Belo Horizonte, onde enfrenta o Galo a partir das 19h30 (de Brasília).

A tendência é que parte dos titulares da decisão continental com maior desgaste físico fique fora do primeiro compromisso pelo Brasileirão. Felipe Anderson, que atuou no segundo tempo e deixou o gramado do estádio Monumental U com lesão, deve desfalcar a equipe.

O clube ainda não informou se o meia-atacante apresenta alguma complicação médica, mas o jogador deixou o estádio da final continental com dificuldades para caminhar e passou por avaliação do departamento médico na chegada ao Brasil.

➡️Registre todas as partidas e estádios que já foi no Arquiba

O Palmeiras soma 70 pontos e aparece na vice-liderança do Brasileirão, cinco atrás do Flamengo, com apenas duas rodadas restantes para o fim da competição. Para impedir a conquista rubro-negra ainda nesta rodada, a equipe precisa vencer fora de casa e torcer por um tropeço do rival no Maracanã, diante do Ceará.

Flaco López durante partida entre Palmeiras e Flamengo, pela decisão da Libertadores (Foto: Crizam FranÃ§a/Photo Premium/Gazeta Press) <br><br>Photo Premium/Photo Premium
Flaco López durante partida entre Palmeiras e Flamengo, pela decisão da Libertadores (Foto: Crizam FranÃ§a/Photo Premium/Gazeta Press) <br><br>Photo Premium/Photo Premium

Palmeiras tem missão impossível no Brasileirão e mantém olho na base

Com cinco pontos atrás do principal rival e apenas seis em disputa até o fim do Brasileirão, o Palmeiras encara uma "missão impossível" na busca pelo 13º título nacional. Abel Ferreira, inclusive, afirmou que o clube direcionou suas energias para a decisão continental após resultados negativos nas últimas semanas.

O desgaste acumulado pelo elenco ao longo da temporada e a distância para o líder ampliam a chance de a comissão técnica oferecer oportunidades a alguns jogadores da base promovidos ao profissional, entre eles Erick Belé e Riquelme Fillipi.

Último jogos de Palmeiras e Flamengo no Brasileirão

Palmeiras

  • 03/12 - Atlético-MG x Palmeiras - Arena MRV
  • 07/12 - Ceará x Palmeiras - Arena Castelão

Flamengo

    1.
  1. 03/12 - Flamengo x Ceará - Maracanã
    2. 2.
  2. 07/12 - Mirassol x Flamengo - Maião

