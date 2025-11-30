menu hamburguer
Jornal europeu é sincero sobre título do Flamengo na Libertadores: 'Escândalo'

Partida contra o Palmeiras foi marcado por lance polêmico no primeiro tempo

Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/11/2025
Dia 30/11/2025
04:15
FBL-LIBERTADORES-PALMEIRAS-FLAMENGO
imagem cameraPresidente do Flamengo, Bap (à esq.), recebe o prêmio de campeão das mãos do presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez (à dir.) (Foto: Connie France/AFP)
O troféu da Libertadores de 2025 conquistado pelo Flamengo, que marcou o tetracampeonato do clube na competição — primeiro brasileiro a alcançar tal feito —, tornou-se o principal acontecimento esportivo não apenas para o futebol nacional e sul-americano, mas também ultrapassou fronteiras e ganhou destaque na imprensa europeia. O jornal espanhol "As", reconhecido pela cobertura do futebol brasileiro, dedicou sua capa digital a diversas matérias sobre os protagonistas da campanha, porém uma delas, a primeira exibida, chamou a atenção imediatamente devido ao título adotado.

O veículo utilizou a palavra "escândalo" ao se referir ao triunfo por 1 a 0 em Lima, por conta do lance envolvendo o volante Erick Pulgar, do Flamengo, e o zagueiro Bruno Fuchs, do Palmeiras. Na jogada, o chileno atingiu o adversário com a trava da chuteira, aos 29 minutos do primeiro tempo, e recebeu cartão amarelo. Com o defensor caído no gramado e exibindo uma marca na canela, os jogadores do Verdão exigiram a expulsão do camisa 5 rubro-negro.

Apesar de destacar o lance polêmico como chamada principal da cobertura da final, o texto assinado pelo jornalista Juan Lopesino aborda as diversas histórias que marcaram a decisão. A matéria menciona a redenção do Flamengo após a derrota para o Palmeiras em 2021 e destaca personagens relevantes para o público espanhol, como o técnico Filipe Luís, Saúl e Samuel Lino — atletas que chegaram do Atlético de Madrid nesta temporada —, além de Vitor Roque, que perdeu sua segunda final de Libertadores justamente para o clube rubro-negro, e Danilo, autor do gol do título, sem deixar de contextualizar os principais acontecimentos da partida. Abaixo, veja a repercussão publicada pelo "As":

Jornal "As" sobre a final da Libertadores de 2025 entre Palmeiras e Flamengo(Foto: Reprodução/As)
Jornal "As" sobre a final da Libertadores de 2025 entre Palmeiras e Flamengo(Foto: Reprodução/As)

Tradução: Flamengo e Filipe Luís, campeões em meio a escândalo (título). O Flamengo conquistou seu quarto título da Libertadores com um gol de Danilo. Vítor Roque não conseguiu evitar a derrota em uma final polêmica (subtítulo).

Melhor momento da história? 🔴⚫

— O Flamengo conquistou sua terceira Libertadores em seis anos e a quarta no geral. Um clube gigante vivendo seu melhor momento ao longo de 130 anos de história. Redenção da derrota para o Palmeiras na final de 2021. Um título que coroa Filipe Luís, que alcança a glória em apenas 14 meses como treinador.

Erick Pulgar 🦶 Bruno Fuchs

— O primeiro tempo registrou um lance crucial do qual o Flamengo saiu ileso, já que a final poderia ter se tornado muito mais difícil naquele momento. Pulgar acertou Fuchs com o jogo parado, provocando sangramento na canela do defensor, mas o árbitro aplicou apenas o cartão amarelo. O VAR não interveio e tampouco solicitou a revisão da jogada.

Erick Pulgar, do Flamengo, registra selfie após a vitória na Libertadores contra o Palmeiras (Foto: Ernesto Benavides/AFP)
Erick Pulgar, do Flamengo, registra selfie após a vitória na Libertadores contra o Palmeiras (Foto: Ernesto Benavides/AFP)

