Jornal europeu é sincero sobre título do Flamengo na Libertadores: 'Escândalo'
Partida contra o Palmeiras foi marcado por lance polêmico no primeiro tempo
- Matéria
- Mais Notícias
O troféu da Libertadores de 2025 conquistado pelo Flamengo, que marcou o tetracampeonato do clube na competição — primeiro brasileiro a alcançar tal feito —, tornou-se o principal acontecimento esportivo não apenas para o futebol nacional e sul-americano, mas também ultrapassou fronteiras e ganhou destaque na imprensa europeia. O jornal espanhol "As", reconhecido pela cobertura do futebol brasileiro, dedicou sua capa digital a diversas matérias sobre os protagonistas da campanha, porém uma delas, a primeira exibida, chamou a atenção imediatamente devido ao título adotado.
Relacionadas
- Futebol Nacional
Flamengo tetracampeão: acompanhe AO VIVO o pós-jogo da Libertadores
Futebol Nacional29/11/2025
- Palmeiras
Derrota do Palmeiras termina em confusão nos arredores do Allianz; veja o vídeo
Palmeiras29/11/2025
- Palmeiras
Abel Ferreira revela conversa com Vitor Roque e defende elenco do Palmeiras
Palmeiras29/11/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O veículo utilizou a palavra "escândalo" ao se referir ao triunfo por 1 a 0 em Lima, por conta do lance envolvendo o volante Erick Pulgar, do Flamengo, e o zagueiro Bruno Fuchs, do Palmeiras. Na jogada, o chileno atingiu o adversário com a trava da chuteira, aos 29 minutos do primeiro tempo, e recebeu cartão amarelo. Com o defensor caído no gramado e exibindo uma marca na canela, os jogadores do Verdão exigiram a expulsão do camisa 5 rubro-negro.
Apesar de destacar o lance polêmico como chamada principal da cobertura da final, o texto assinado pelo jornalista Juan Lopesino aborda as diversas histórias que marcaram a decisão. A matéria menciona a redenção do Flamengo após a derrota para o Palmeiras em 2021 e destaca personagens relevantes para o público espanhol, como o técnico Filipe Luís, Saúl e Samuel Lino — atletas que chegaram do Atlético de Madrid nesta temporada —, além de Vitor Roque, que perdeu sua segunda final de Libertadores justamente para o clube rubro-negro, e Danilo, autor do gol do título, sem deixar de contextualizar os principais acontecimentos da partida. Abaixo, veja a repercussão publicada pelo "As":
Tradução: Flamengo e Filipe Luís, campeões em meio a escândalo (título). O Flamengo conquistou seu quarto título da Libertadores com um gol de Danilo. Vítor Roque não conseguiu evitar a derrota em uma final polêmica (subtítulo).
Melhor momento da história? 🔴⚫
— O Flamengo conquistou sua terceira Libertadores em seis anos e a quarta no geral. Um clube gigante vivendo seu melhor momento ao longo de 130 anos de história. Redenção da derrota para o Palmeiras na final de 2021. Um título que coroa Filipe Luís, que alcança a glória em apenas 14 meses como treinador.
Erick Pulgar 🦶 Bruno Fuchs
— O primeiro tempo registrou um lance crucial do qual o Flamengo saiu ileso, já que a final poderia ter se tornado muito mais difícil naquele momento. Pulgar acertou Fuchs com o jogo parado, provocando sangramento na canela do defensor, mas o árbitro aplicou apenas o cartão amarelo. O VAR não interveio e tampouco solicitou a revisão da jogada.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias