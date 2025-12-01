O técnico Abel Braga, que assumiu no domingo (30), já faz as contas para o Internacional não cair para a Série B. O novo comandante colorado terá uma semana e dois jogos para garantir a permanência alvirrubra na Série A. Como 17º, o primeiro no Z4, o Inter não depende só de si para evitar o rebaixamento. Ou seja, mesmo vencendo as duas partidas, precisaria de resultados paralelos ou, pelo menos, que o Santos marque menos gols que o próprio Inter. Confira as simulações.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Nesse momento, o Colorado está na 17ª colocação, com 41 pontos, 41 gols a favor, 53 contra e saldo -12. O Santos, 16º, tem os mesmos 41, com 39, 50 e -11, respectivamente. Abaixo dos dois está o Fortaleza, com 37 pontos. À frente, Vitória, 42, Ceará, 43, Atlético-MG, Bragantino e Vasco, 45.

As contas para não cair

Dependendo das combinações de resultado, quase todas as equipes da segunda parte da tabela ainda correm risco de cair, ou de se salvar. Isso é, do Vasco, 10º, com 45, ao Fortaleza, 18ª, com 37, todos podem terminar o Brasileirão no Z4. Ou escapar da queda. Assim, o "número mágico" de 45 pontos não funcionar este ano pode .

continua após a publicidade

Ao mesmo tempo, se tudo de errado e ambos perderem, tanto Inter quanto o Peixe podem se salvar mesmo sem vencer nenhum dos dois duelos que têm pela frente. Tudo dependeria dos critérios. Se os placares dos quatro jogos das duas equipes forem o mesmo, o Santos se mantém. Se levar pelo menos um gol a mais, aí, o Colorado se salvaria e o Alvinegro Praiano cairia.

Além disso, conquistando seis, quatro, três, dois ou nenhum ponto, o time de Abel Braga deverá torcer por tropeços das equipes de cima. Confira as simulações.

continua após a publicidade

O guia da secação

Se vencer as duas , vai a 47 pontos:

Para ficar na Série A terá que torcer por pelo menos um tropeço de Santos, Vitória ou Ceará, ou por dois de Atlético-MG, Bragantino ou Vasco;

, vai a pontos: Para ficar na Série A terá que torcer por pelo menos um tropeço de Santos, Vitória ou Ceará, ou por dois de Atlético-MG, Bragantino ou Vasco; Se vencer uma e empatar outra , vai a 45 :

Para permanecer, precisa de tropeços de Santos, Vitória ou Ceará. Os demais times estariam fora;

, vai a : Para permanecer, precisa de tropeços de Santos, Vitória ou Ceará. Os demais times estariam fora; Se vencer só uma , vai a 44 :

Só com um tropeço de Santos ou Vitória, ou dois do Ceará continua na Série A;

, vai a : Só com um tropeço de Santos ou Vitória, ou dois do Ceará continua na Série A; Se empatar as duas , vai a 43 :

Assim, para permanecer, a secação é contra Santos e Vitória;

, vai a : Assim, para permanecer, a secação é contra Santos e Vitória; Se empatar uma e perder a outra , vai a 42 :

Para ficar, só os resultados do Santos interessam;

, vai a : Para ficar, só os resultados do Santos interessam; Se perder as duas, segue com 41:

Para não cair, só o Santos perdendo também as duas, e por placar maior, não jogará a Série B em 2026.