Fortaleza vence o Atlético-MG e segue vivo na luta contra o rebaixamento

O Fortaleza venceu o Atlético por 1 a 0 neste domingo (30) e manteve vivo o sonho de permanecer na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. A equipe chegou ao terceiro triunfo consecutivo e ampliou para oito jogos a sua invencibilidade. O gol da partida foi marcado por Pochettino ainda no primeiro tempo.

Com a vitória, o Leão do Pici chega aos 40 pontos e permanece na 18ª posição, mas reduz para apenas um ponto a diferença para o Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Já o Galo. segue em 13º lugar com 45 pontos, e vê a chance de brigar por uma vaga na Libertadores, em um possível G8, ficar cada vez mais distante.

Como foi Fortaleza x Atlético

A partida começou movimentada e com pressão do Fortaleza. A primeira grande oportunidade veio aos 6 minutos; Breno Lopes recebeu de Mancuso e ficou cara a cara com Éverson, mas bateu em cima do goleiro e perdeu a chance de abrir o placar. Com dez minutos o Leão do Pici já tinha cobrado quatro escanteios.

Após 15 minutos suportando a pressão, o Atlético finalmente conseguiu manter a posse de bola e criou sua primeira oportunidade. Dudu recebeu pela ponta, driblou o marcador e acabou derrubado na área. O árbitro, porém, não marcou pênalti e ainda aplicou cartão amarelo por simulação. Embora o lance estivesse impedido, o VAR chamou o árbitro para anular o cartão, considerado injusto.

Em uma descida rápida aos 35, o Leão do pici conseguiu voltar a dar perigo ao gol atleticano. Breno Lopes tabelou com Bareiro que finalizou, obrigando Éverson a fazer uma ótima defesa e evitar o primeiro gol da partida.

Já no final da primeira etapa, aos 40, enfim saiu o gol do Fortaleza. Mais uma vez a jogada começou nos pés de Breno Lopes, que avançou pela esquerda e cruzou na medida para Bareiro, que com um lindo toque ajeitou para Pochettino chegar batendo e estufar as redes de Éverson.

Pochettino marcou para o Fortaleza o primeiro gol da partida (Foto: Leonardo Alves / Gazeta Press)

A segunda etapa manteve o ritmo intenso da primeira, porém com menos chances claras de gol. As equipes até conseguiam chegar ao ataque e concluir as jogadas, mas sem oferecer real perigo aos goleiros.

A partir dos 25 minutos, com as mudanças feitas por Sampaoli, o Atlético passou a controlar a posse de bola, enquanto o Fortaleza recuou para se defender. A equipe mineira trocava passes ao redor da área ofensiva, mas não conseguia superar o bloqueio tricolor, que seguia muito bem organizado.

O Fortaleza, por sua vez, apostava nos contra-ataques em velocidade para tentar marcar o segundo gol e definir a partida. No entanto, faltava precisão nas finalizações, e a equipe acabou desperdiçando várias oportunidades.

No final, o Leão do Pici conseguiu segurar o placar e venceu o Galo por 1 a 0. Mais de 50 mil pessoas estiveram presentes no Castelão para empurrar o tricolor cearense.

(Foto: Stefania Lima / Gazeta Press)

Próximos jogos de Fortaleza e Atlético

As duas equipes voltam a entrar em campo na próxima quarta-feira (3) pela 37° rodada do Brasileirão. O Fortaleza joga mais uma vez em casa, às 19h contra o Corinthians. Já o Atlético recebe o Palmeiras às 21h30 na Arena MRV.

Ficha do jogo

FORTALEZA X ATLÉTICO-MG

35° rodada - Campeonato Brasileiro

🗓️ Data e horário: domingo, 30 de novembro às 18h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Arena Castelão (Fortaleza, CE)

🥅 Gols: Pochettino (40' / 1°T) - Fortaleza

🟨 Cartões amarelos: Junior Alonso (Atlético)

🟥 Cartões vermelhos:

Fortaleza (Técnico: Martín Palermo)

Brenno; Mancuso, Brítez, Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Pierre (Matheus Pereira) e Pochettino (Moisés); Herrera (Yago Pikachu), Bareiro (Deyverson) e Breno Lopes (Lucas Crispim).

Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)

Everson; Junior Alonso, Ruan (Saravia) e Vitor Hugo; Guilherme Arana (Cadu), Alexsander (Gustavo Scarpa), Alan Franco, Igor Gomes e Bernard (Gabriel Menino); Hulk (Biel) e Dudu

🟨 Arbitragem: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Douglas Pagung (ES)

📺 VAR: Heber Roberto Lopes (SC)