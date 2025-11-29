Vitória confirma boa fase, bate o Mirassol e deixa zona de rebaixamento da Série A
Rubro-Negro pula para 15º, enquanto Mirassol segue estacionado em quarto
Pressionado pelo triunfo do Santos na última sexta, o Vitória teve a difícil missão de enfrentar o surpreendente Mirassol na tarde deste sábado, em duelo de leões no Barradão, e levou a melhor ao aplicar 2 a 0 diante de mais de 30 mil rubro-negros, que comemoraram a saída da zona de rebaixamento. Os gols do alívio foram marcados por Lucas Halter e Matheuzinho, de pênalti.
O resultado faz o Vitória pular para a 15ª posição, com 42 pontos, e joga o Internacional para a zona de rebaixamento. Já o Mirassol segue estacionado na quarta colocação, com 63.
Vitória é efetivo e sai na frente
A torcida do Vitória criou um verdadeiro clima de final em um Barradão lotado, mas o Mirassol mostrou ser um time cascudo e conseguiu controlar bem a pressão inicial do Rubro-Negro. Foi o time paulista, inclusive, que teve a primeira grande chance logo aos oito minutos, quando Luiz Otávio e Lucas Ramon perderam chances claras em sequência na pequena área depois de cobrança de falta.
O Vitória não deixou barato e respondeu logo na sequência com chegadas de Renato Kayzer e Erick, que levaram perigo ao gol de Walter. O próprio Erick aproveitou sobra de escanteio aos 24 minutos e cruzou na medida para o zagueiro Lucas Halter, que parou em defesa de Walter após cabeceio e pegou o rebote para estufar as redes. Antes de soltar o grito definitivo, jogadores e torcida ainda aguardaram a tensa revisão no VAR até fazer o Barradão explodir de vez.
O Mirassol, então, passou a chegar mais ao ataque e criou muito volume ofensivo. A melhor chance veio aos 41 minutos, quando Alesson soltou o pé e carimbou o travessão de Thiago Couto. Ainda assim, o Vitória se segurou e foi para o intervalo na frente do placar.
Vitória é pressionado pelo Mirassol, mas define na reta final
Mesmo à frente do placar, o Vitória começou o segundo tempo insinuante e quase ampliou em cabeceio de Baralhas, que apareceu livre na área aos sete minutos depois de cruzamento de Raúl Cáceres. O Mirassol respondeu aos 11, em chute venenoso de Lucas Ramon que exigiu grande defesa de Thiago Couto.
Com a vantagem no placar, o Vitória resolveu recuar e apostar em contra-ataques com as entradas de Matheuzinho e Lucas Braga. Mas foram as mudanças do Mirassol que fizeram mais efeito e levaram o time ao campo de ataque. O Leão paulista ficou mais leve, achou espaços principalmente pela esquerda e colocou Thiago Couto para trabalhar. As melhores chances foram criadas com Chico da Costa e Negueba.
Mas foi em um contra-ataque, já aos 42 minutos, que o Vitória começou a construção do segundo gol. Depois de furada de Dudu na área, Ramon ficou com a sobra até ser pisado por Cristian. Pênalti confirmado após revisão no VAR. Matheuzinho foi para a marca da cal e marcou o segundo, que selou uma vitória importantíssima para o Rubro-Negro na luta contra o Z-4 e aumentou a sequência invicta do time para cinco jogos (três vitórias e dois empates).
Próximos jogos
O Vitória volta a campo às 19h desta quarta-feira (horário de Brasília), quando enfrenta o Bragantino no estádio Cícero de Souza Marques, em jogo atrasado válido pela 34ª rodada. Já o Mirassol visita o Vasco às 19h desta terça, em São Januário, pela 37ª rodada.
✅Ficha técnica
VITÓRIA 2 x 0 MIRASSOL
36ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: sábado, 29 de novembro de 2025, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Barradão, em Salvador;
🥅 Gols: Lucas Halter, 24'/1ºT; Matheuzinho, 44'/2ºT (Vitória);
🟨 Cartões amarelos: Willian Oliveira (Vitória); José Aldo, Luiz Otávio (Mirassol);
🟥 Cartões vermelhos: -
🧑🤝🧑 Público pagante: 30.591;
💸 Renda: R$ 678.873,00.
⚽ESCALAÇÕES
VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura)
Thiago Couto; Edu (Zé Marcos), Lucas Halter e Camutanga; Raúl Cáceres, Willian Oliveira (Dudu), Baralhas e Ramon; Aitor Cantalapiedra (Matheuzinho), Erick (Lucas Braga) e Renato Kayzer (Renzo López).
MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)
Walter; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio e Reinaldo (Felipe Jonatan); José Aldo (Neto Moura), Danielzinho e Gabriel (Renato Marques); Negueba, Carlos Eduardo (Chico da Costa) e Alesson (Cristian).
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Brigida Cirilo Ferreira (AL);
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO);
